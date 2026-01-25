Salvini: "Chi esce da Lega finisce nel nulla". A Zelensky: "Amico mio stai perdendo, firma accordo"

(Adnkronos) - Alcuni giornali "da anni scrivono e pronosticano il cambio di segretario della Lega. L'unica cosa che è cambiata è il loro editore". Così il leader della Lega e vicepremier, Matteo Salvini, chiudendo la kermesse "Idee in movimento", organizzata dal partito a Rivisondoli, in Abruzzo.

"Chi cena con noi prende atto che usiamo le posate, che apriamo la porta con un sorriso, che diciamo grazie e per favore. Io sono orgoglioso di confrontarmi con chiunque in maniera pacifica e civile, anche con chi non la pensa come me, perché noi siamo saldi nelle nostre idee e nei nostri principi. Quindi continuate pure a scrivere quello che volete, no problem", ha sottolineato.

"Se lungo il cammino lo zaino si riduce di peso improduttivo, noi lo lasciamo volentieri agli altri, non abbiamo bisogno di pesi improduttivi. Qualcuno ritiene che il suo seggio sia più garantito da altre parti: vai. Anche perché la storia insegna che chi esce dalla Lega finisce nel nulla", ha affermato ancora Salvini. "Noi non siamo sul mercato. Siamo gente alla mano, ruspante, non addomesticabile, con un obiettivo chiaro in testa. Se dovessi riassumerlo in una parola, lo riassumerei con il termine libertà", ha quindi affermato.

"Mi trovo benissimo con Giorgia e con gli altri con cui siamo al governo, però la Lega è la Lega" e "per tre anni e mezzo" ha garantito "assoluta stabilità, continuità e serietà. Avete sentito: quello definito il miglior ministro dell'economia al mondo è un socio ordinario, militante della Lega, non arriva dalla società civile", ha sottolineato.

"È vero che il difficile ce l'abbiamo alle spalle. Quando avevamo contro tutto e tutti, e hanno provato ad azzerarci, annientarci e imbavagliarci, non ci sono riusciti. Devo dire che sono stati anni straordinari. Se abbiamo chiuso il 2025 con un tesseramento in crescita del 34%, devo dire grazie a voi", ha detto ancora.

Il vcepremier ha parlato anche di Ucraina: "Abbiamo sentito Zelensky che, dopo tutti i soldi, dopo tutti gli sforzi e tutti gli aiuti, ha pure il coraggio di lamentarsi. Amico mio, stai perdendo la guerra, stai perdendo uomini, stai perdendo credibilità e dignità. Firma l'accordo di pace il prima possibile. Devi scegliere fra una sconfitta e una disfatta".