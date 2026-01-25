Calcio, Ventimiglia travolgente: nove gol al Bordighera Sant’Ampelio e corsa alla vetta sempre aperta

Come nelle previsioni, il Ventimiglia supera facilmente il Bordighera Sant'Ampelio che nulla ha potuto contro la seconda forza del campionato. I frontalieri, avevano l'obbligo di vincere l'incontro per mantenere le distanze, sempre di 4 punti, dalla capolista Virtus Sanremese e pur schierando una formazione largamente rimaneggiata per l'assenza di diversi giocatori fermi per squalifica o per infortuni, la compagine di mister Oneglio, anch'egli squalificato, non ha avuto problemi ad incanalare la gara nel verso giusto contando alla fine un risultato severo contro i malcapitati bordigotti che hanno manifestato i loro limiti provando comunque con generosità ad impegnare talvolta i padroni di casa in alcune sortite offensive. Al 14' era Aretuso a impegnare il portiere Rondelli che respingeva il suo tiro. Al 20', i locali, sbloccavano il risultato con Rea che metteva in rete dopo una respinta del portiere.Al 24', una discesa di Romeo, veniva interrotta in modo falloso da un avversario in area; era rigore che Gambacorta trasformava. Gli ospiti, accennano a una reazione alla mezzora con una girata di Marcucci che terminava a lato. Ma prima dello scadere della prima frazione, giungevano ancora altre due reti granata con Romeo, al 40' e ancora con Gambacorta, su passaggio di Bertone, al 45'.



In apertura di ripresa, al 5', Gambacorta, realizzava la sua personale tripletta e al 10' per un fallo di mano di un difensore ospite nella propria area, l'arbitro concedeva un secondo rigore ai frontalieri che veniva realizzato da Bertone. Bacigaluppi, entrato nella ripresa, al 26' su passaggio di Ala, insaccava la settima rete e 2' dopo, su precedente tiro di Bacigaluppi, respinto, riprendeva la sfera Romeo che spediva in porta per la sua doppietta. Bacigaluppi, al 39', aveva ancora il tempo per portare a 2 le sue reti personali con un diagonale rasoterra. A quel punto, il Ventimiglia, pago del risultato attenuava le ostilità e le due squadre attendevano solo il fischio finale dell'arbitro che visto il risultato , non si faceva attendere. Ventimiglia, quindi in salute in vista del prossimo incontro, domenica prossima in trasferta sul campo dell'Albingaunia, attualmente terza a 3 punti dai granata e sicuramente sarà una gara di ben altro spessore sperando che nel frattempo, mister Oneglio possa recuperare i giocatori che nell'incontro odierno non ne hanno fatto parte.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Dodaro, Biffi, Berruti, Ierace, Grifo, Bertone, Ala, Aretuso, Gambacorta, Rea, Romeo.

Allenatore: Oneglio (squalificato). In panchina, Bevilacqua.

Sono subentrati: Bacigaluppi, Carbaldo, Luci, Massullo.



BORDIGHERA SANT'AMPELIO: Rondelli, Scortichini, Di Perna, Akkioui, Musumarra, Bellando, Silvetti, Cianci R., Marcucci,Micu.

Allenatore: Ballestra.

Sono subentrati: Barraza Gonzales, Cianci W., Cascone, Scali, Cardinale.



Arbitro: Angelo Della Monica di Imperia.