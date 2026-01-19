Riviera Volley Sanremo: vittorie, conferme e analisi tecniche nel weekend delle squadre giallonere

Serie C maschile

Al termine di un’autentica maratona il Grafiche Amadeo è riuscito a spuntarla imponendosi per 3 a 2 sul Sant’Antonio nella gara valida per la decima giornata del girone di andata del campionato regionale maschile di volley di serie C.

Dal confronto con la formazione genovese arrivano quindi due punti che consentono al sodalizio matuziano di mantenersi in sesta posizione, nella scia delle migliori, a quota 15.

Il prossimo appuntamento, ultima giornata del girone di andata, in programma sabato 24 gennaio a Lavagna, vedrà i gialloneri ospiti dell’Admo Volley, una delle compagini coinvolte nella lotta per conquistare la serie B.

In relazione alla sfida col Sant’Antonio, questo il commento del trainer del Grafiche Amadeo, Rocco Dichio: «La squadra è arrivata alla gara dopo una settimana di allenamenti di buon livello ed ha mostrato in più momenti qualità e organizzazione. In partita, però, ha faticato a esprimersi con continuità, soprattutto nei momenti chiave, quando è emerso un po’ di nervosismo che ha inciso sulle scelte e sull’efficacia del gioco. Battuta e ricezione non sempre permettono di dare ritmo all’azione, rendendo la distribuzione meno varia rispetto a quanto visto in settimana. Da segnalare l’esordio di Giorgio Baldi, inserito nel corso della gara. La prestazione conferma il potenziale del gruppo, ma evidenzia la necessità di crescere nella gestione emotiva e nella lucidità delle fasi decisive».

Prima Divisione femminile

Ancora un successo (è il nono consecutivo) per le ragazze del Pesce Innamorato Sanremo sempre più padrone della classifica del girone. Le giallonere di Nando Guadagnoli hanno superato venerdì sera al Mercato dei Fiori le pietresi del Maremola. 3 a 0 il risultato frutto di tre set giocati con grande intensità. Al 25-11 maturato al termine della prima frazione è seguito un fulmineo secondo set conclusosi col risultato di 25-9. Le sanremesi si sono imposte agevolmente anche nella terza frazione completando l’opera grazie al 25-13 finale. Adamo, Andreis e compagne torneranno in campo domenica 25 ospiti al PalaNatta del Celle Varazze

Prima Divisione maschile

Pronto riscatto della compagine targata Zeta Soft Informatica che ha replicato al k.o. patito lo scorso fine settimana ad opera del Bordivolley andando ad espugnare col punteggio di 0-3 (22-25; 18-25; 17-25) il campo dell’Imperia Volley. In classifica Zeta Soft aggancia temporaneamente in vetta a quota 15 il Bordivolley che deve però recuperare una gara. Alle spalle dei gialloneri staziona il Vbc Savona con 11 punti e due gare da recuperare. Più distanziati: Albisola, Zorobabele, Imperia Volley, Alassio Toirano, Sabazia Savona, Toirano Alassio e Gabbiano. La compagine guidata da Gabriele Artuso e Alberto Ausenda tornerà in campo sabato 7 febbraio per affrontare alle ore 20, al Mercato dei Fiori, i savonesi dello Zorobabele.

Under 17 maschile

Copione rispettato per i ragazzi dell’Oliflor Sanremo che si sono imposti domenica mattina al Mercato dei Fiori per 3 a 0 nella sfida con l’Imperia Volley. Così come all’andata, anche in occasione del match di ritorno, i gialloneri di Alberto Ausenda hanno fatto valere il proprio gioco imponendosi coi parziali di 25-12; 25-14 e 25-17. Prossimo appuntamento per il sodalizio sanremese che in classifica si mantiene in seconda posizione, distanziato di 4 lunghezze dalla capolista Albisola, ma davanti a Toirano Alassio, Bordivolley, Sabazia, Imperia Volley e Vbc Savona, sarà domenica 25 gennaio alle 10,30, al Mercato dei Fiori, contro il Vbc Savona.