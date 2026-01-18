Calcio. Serie D, Sanremese e Valenzana Mado non si fanno male: al "Comunale" è 0-0 (Foto)

SANREMESE-VALENZANA 0-0

SANREMESE: Bohli, Di Fino, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Noto, Girgi, Osuji, Grosso, Rota, Gonzalez. A disp. Gattuso, Bregliano, Palella, Cavaliere, Andreis, Cipriani, Fofana, Nguegang, Pereira. All. Banchini.

VALENZANA: Sattanino, Sammouni, Saidi, Greco, Maione, Lusha, Doria, Ciletta, Palazzolo, Venneri, West. A disp. Canegallo, Chelli, Montini, Torre, Ciliberto, Megna, Massaro, Toniato, Carnovale. All. Pellegrini.

ARBITRO:Diella di Vasto.

Reti inviolate al "Comunale" tra Sanremese e Valenzana Mado. Un match sostanzialmente equilibrato, con alcune occasioni da ambo le parti ma nessuna pericolosa, basti pensare che i guantoni dei due portieri sono praticamente intonsi. A fine match come sempre accade in casa, i giocatori di Banchini si sono recati sotto al tifo caldo della gradinata nord, delusa per la mancata vittoria, ma allo stesso tempo che ha salutato i biancazzurri incitandoli a dare di più.

La Sanremese resta in zona playout, a quota 20 punti, ma la classifica è cortissima, e il Valenzana Mado è sopra di quattro punti.

LA CRONACA DEL MATCH

4' entrambe le squadre propositive, gli ospiti giocano a lanci lunghi, la Sanremese prova a costruire

13' partita che deve ancora decollare. Tanto agonismo e correttezza ma nessuno spunto interessante

17' azione insistita dei padroni di casa, Dorkaeff crossa basso, murato, sulla respinta Osuji a botta sicura ma il tiro è deviato in corner

23' angolo Valenzana, fallo in attacco fischiato dentro l'area piccola

24' punizione Sanremese, sulla respinta Girgi alza un campanile che non può impensierire Sattanino

28' Lusha serve Greco dai 30 metri ma il suo destro è sbagliato e termina in fallo laterale

29' spunto di Djorkaeff che prova a fare tutto da solo, da posizione defilata trova solo l'esterno della rete

34' ammoito West che ha atterrato Djorkaeff sull'out di sinistra

36' angolo matuziano, Sattanino coi pugni allontana

41' giallo per Moreo

44' Moreo trova in area lo spazio per calciare ma il suo mancino è alto

Finisce senza recupero il primo tempo

Inizia la ripresa

47' punizione di Doria alta

52' corner Valenzana, palla dall'altra parte, il tirocross di Greco si perde alto

58' Venneri toglie la palla dalla testa di Girgi

60' tirocross di Doria respinto di testa da Monticone

63' Andreis e Nguegang per Di Fino e Moreo

67' Montini per Greco

74' la Sanremese prova ad accelerare la manovra. Valenzana attendista in questa fase

75' all'improvviso Doria dai 35 metri prova una conclusione, potente ma imprecisa

80' Chelli per Saidi e Pereira per Djorkaeff

83' Montini appoggia a Lusha, il tiro dal limite dell'area viene deviato in corner

85' lancio di Gonzalez per Pereira che si disimpegna bene ma la conclusione è murata da un difensore che agevola la presa di Sattanino

90' cinque minuti di recupero

94' Ciliberto per Doria

Finisce senza reti il match