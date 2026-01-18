Calcio. Serie D, la Sanremese riceve la visita del Valenzana Mado (Live)

SANREMESE-VALENZANA 0-0
SANREMESE: Bohli, Di Fino, Djorkaeff, Moreo, Monticone, Noto, Girgi, Osuji, Grosso, Rota, Gonzalez. A disp. Gattuso, Bregliano, Palella, Cavaliere, Andreis, Cipriani, Fofana, Nguegang, Pereira. All. Banchini.
VALENZANA: Sattanino, Sammouni, Saidi, Greco, Maione, Lusha, Doria, Ciletta, Palazzolo, Venneri, West. A disp. Canegallo, Chelli, Montini, Torre, Ciliberto, Megna, Massaro, Toniato, Carnovale. All. Pellegrini.
ARBITRO:Diella di Vasto.
1' inizia il match!
4' entrambe le squadre propositive, gli ospiti giocano a lanci lunghi, la Sanremese prova a costruire
13' partita che deve ancora decollare. Tanto agonismo e correttezza ma nessuno spunto interessante
17' azione insistita dei padroni di casa, Dorkaeff crossa basso, murato, sulla respinta Osuji a botta sicura ma il tiro è deviato in corner
23' angolo Valenzana, fallo in attacco fischiato dentro l'area piccola
24' punizione Sanremese, sulla respinta Girgi alza un campanile che non può impensierire Sattanino
28' Lusha serve Greco dai 30 metri ma il suo destro è sbagliato e termina in fallo laterale
29' spunto di Djorkaeff che prova a fare tutto da solo, da posizione defilata trova solo l'esterno della rete
34' ammoito West che ha atterrato Djorkaeff sull'out di sinistra
36' angolo matuziano, Sattanino coi pugni allontana
41' giallo per Moreo
44' Moreo trova in area lo spazio per calciare ma il suo mancino è alto
Finisce senza recupero il primo tempo
Inizia la ripresa
47' punizione di Doria alta
52' corner Valenzana, palla dall'altra parte, il tirocross di Greco si perde alto
58' Venneri toglie la palla dalla testa di Girgi
60' tirocross di Doria respinto di testa da Monticone
63' Andreis e Nguegang per Di Fino e Moreo
67' Montini per Greco
74' la Sanremese prova ad accelerare la manovra. Valenzana attendista in questa fase
75' all'improvviso Doria dai 35 metri prova una conclusione, potente ma imprecisa
80' Chelli per Saidi e Pereira per Djorkaeff
83' Montini appoggia a Lusha, il tiro dal limite dell'area viene deviato in corner
85' lancio di Gonzalez per Pereira che si disimpegna bene ma la conclusione è murata da un difensore che agevola la presa di Sattanino
90' cinque minuti di recupero
94' Ciliberto per Doria
Finisce senza reti il match