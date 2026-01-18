Calcio, Ospedaletti travolgente al “Ciccio Ozenda”: 3-0 alla Golfo Dianese e chiusura d’andata a quota 18 punti

Festa al “Ciccio Ozenda” per l’ultima gara del girone di andata. Con una prestazione da incorniciare, l’Ospedaletti supera la Golfo Dianese, formazione in piena lotta per un posto nei playoff, grazie a un Rotolo in grande spolvero, autore di una doppietta e di un assist, e a una rete di Rosso.

La prima azione degna di nota è di marca orange: El Kamli tira dall’interno dell’area, Caccio respinge e Alemanno manca di poco l’appuntamento con il tap-in. Salmaso ci prova con un’azione personale, calcia dal limite ma la sfera termina alta. Va al tiro anche Barbagallo, ma non trova lo specchio della porta. La prima occasione per gli ospiti arriva sugli sviluppi di un corner: Dedja manda fuori di poco. Al 40’ il vantaggio dei padroni di casa: Alemanno si guadagna un calcio di punizione dal limite, batte Rotolo che insacca sotto la traversa e manda i suoi all’intervallo sull’1-0.

All’inizio della ripresa l’Ospedaletti raddoppia in fotocopia: fallo su Alemanno al limite, ancora Rotolo alla battuta e ancora un pallone sotto la traversa. Gli orange non si fermano, Barbagallo ci riprova ma non inquadra lo specchio della porta. Al 72’ l’Ospedaletti cala il tris con Rosso, che segna di testa su calcio d’angolo battuto da Rotolo.

La gara scivola via senza particolari emozioni fino al triplice fischio, che sancisce una vittoria importante e meritata: l’Ospedaletti chiude così il girone d’andata a quota 18 punti.



Ospedaletti - Golfo Dianese 3-0

Marcatori: 40’ e 55’ Rotolo, 72’ Rosso

LE FORMAZIONI

Ospedaletti: 1 Bazzoli, 2 Bacciarelli, 3 Saih, 4 Barbagallo (75’ 14 Sartori), 5 Rosso, 6 Cianci, 7 El Kamli, 8 Rotolo (83’ 19 Urciuoli), 9 Salmaso (82’ 15 Mendez), 10 Zito (83’ 13 Molinari), 11 Alemanno (70’ 16 Colucci)

A disposizione: 12 Gallo, 17 Cosenza, 18 Lanteri

Allenatore: Fabio Luccisano

Golfo Dianese: 1 Caccio, 2 Amoretti (25’ 13 Fazio), 3 Ceresi (65’ 20 Bottino), 4 Avignone, 5 Zanchi (85’ 18 Robotti G.), 6 Favale, 7 Arrigo, 8 Guastamacchia, 9 Dedja (65’ 14 Ansaldo), 10 Schievenin, 11 Mirahi

A disposizione: 12 Cucuzza, 13 Fazio, 14 Ansaldo, 15 Bruna, 16 Canizzaro, 17 Greco, 18 Robotti G., 19 Robotti R., 20 Bottino

Allenatore: Danilo Vindigni

Arbitro: Mehmet Akif Kartal (Imperia)

Ammoniti: Bazzoli, Sartori