Petanque, la Muller di Bordighera sul podio al Memorial "Osvaldo Mattalia"

La Biancheri-Muller Bordighera Grafiche Amadeo sul podio a Caraglio. La società bordigotta piazza, infatti, due terne alla terza edizione del Memorial "Osvaldo Mattalia", torneo a terne per le categorie ABC/BBB e inferiori.

Ottimi risultati, dunque, per la Muller al torneo, organizzato dalla Bocciofila Caragliese, che ha richiamato i migliori specialisti sui campi cuneesi in una giornata nel segno dell'alto livello. Alla fine ha vinto Vita Nova di Saverio Amormino dopo aver battuto la Muller Bordighera per 13-6. Sul gradino basso del podio, invece, si è piazzata la Muller Bordighera di Riccardo Capaccioni, Jacopo Milazzo e Nicolò Dagati.

"Due terne sul podio finale dell'anno" - fa sapere la Biancheri-Muller Bordighera Grafiche Amadeo - "Speriamo sia di buon auspicio per il 2026".