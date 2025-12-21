Ventimiglia, esordio perfetto sul nuovo sintetico: 3–1 all’Altarese e secondo posto consolidato

Esordio vincente del Ventimiglia sul nuovo campo in sintetico, (inaugurato una settimana fa') e ritorno alla vittoria che mancava, tra le mura amiche dallo scorso 9 novembre,( 2-1 sul Quiliano & Valleggia) contro un avversario, l'Altarese che non ha mai rinunciato a giocare seppur esprimendo i propri limiti di fronte ai padroni di casa che da subito hanno costantemente pressato verso la metacampo avversaria conducendo il gioco anche solo alla distanza sono riusciti a sbloccare il risultato incanalando l'incontro dalla propria parte. La prima occasione del Ventimiglia, si registrava al 20' con Lodovici, su passaggio di Sparma, che impegnava il portiere Provato che respingeva di piede; lo stesso attaccante ventimigliese ci riprovava al 36' con il portiere ospite sempre attento nel bloccare a terra la sfera. La costante supremazia dei frontalieri, veniva coronata dal gol che giungeva al 39' con Addiego (miglior realizzatore tra i granata) che calciando dal limite dell'area ingannava il portiere ospite che si faceva sfuggire il pallone che s'insaccava.



Nella ripresa, i locali cercavano di chiudere l'incontro spingendo in attacco alla ricerca del raddoppio; dopo un tiro di Sparma al 4', era Berruti, all'8', a provarci con un tiro decentrato che veniva deviato fuori dalla porta da un difensore ospite. La pressione dei frontalieri, portava i suoi frutti con il raddoppio che giungeva al 13' con Biffi che con un tocco d'astuzia con lo scarpino deviava in rete una punizione calciata da Ala. Al 23' Sparma faceva arrivare un pallone all'altezza del secondo palo per Gambacorta che di testa appoggiava debolmente sul portiere. Il subentrato Bertone, si metteva in mostra fra il 32' e il 34': prima ,impegnando Provato in una respinta, poi sul traversone di Sparma, Bertone si faceva respingere nuovamente la conclusione che finiva però sui piedi di Ala che metteva in rete. Anche Sparma cercava la sua rete personale , al 40', ma il portiere gli respingeva il tiro. Gli ospiti, mai seriamente pericolosi durante la gara, riuscivano però a segnare il gol bandiera al 45' con un tiro da fuori di Ndiaye che sorprendeva Dodaro fino ad allora praticamente inoperoso. Con questa importante vittoria, il Ventimiglia non solo conferma il secondo posto in classifica , ma accorcia le distanze sulla capolista Virtus Sanremese , a 4 punti, costretta al pari interno nel derby con l'Ospedaletti.



Queste le formazioni.



VENTIMIGLIA: Dodaro, Berruti, Ierace, Biffi, Addiego, Rotella, Lodovici, Cassini, Gambacorta, Sparma, Ala. Allenatore: Oneglio. Sono subentrati: Lorenzi, Romeo, Bertone, Madafferi.

ALTARESE: Provato, Salani, Samba, Crovella, Shamini, Puglia, Romano, Gagliardi, Zaccarello, Quinonez, Gallo. Allenatore: Ponte. Sono subentrati: Borkovic, Sow, Domeniconi, Ndiaye.

Arbitro: Simone Dinapoli di Savona.