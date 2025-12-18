Sanremese, nuovi soci e volto internazionale: Karembeu vice presidente, Issa advisor e legame con Monaco

Saranno presentati domenica prossima, poco prima della partita casalinga prevista allo stadio comunale, i nuovi soci del presidente della Sanremese Calcio, Alessandro Masu. Saranno presenti l’ex campione del mondo Christian Karembeu, che ricoprirà la funzione di vice Presidente del club matuziano e, con lui ci sarà pure l’ex Olimpique Marsiglia, Pierre Issa, che sarà operativo da gennaio 2026 in qualità di ‘Sporting Advisor’.

Saranno presenti allo stadio comunale alcune celebrità del mondo dello sport internazionale, ex calciatori professionisti campioni del mondo con la nazionale francese. Ospite (e non solo) illustre della giornata sarà Louis Ducruet, nipote del Principe Alberto di Monaco nonché figlio della Principessa Stephanie di Monaco e Daniel Ducruet. Louis, grande appassionato di calcio e presidente di Barbagiuans Monaco, sarà accompagnato dal suo collaboratore Romain Goiran, anche lui attivo da gennaio 2026 come consigliere del board della Sanremese.

“Abbiamo cambiato rotta – evidenziano dal sodalizio di corso Mazzini - dopo la brutta parentesi di inizio stagione. Vogliamo tornare grandi accompagnandosi a grandi campioni del presente e del passato, rafforzando sempre di più il legame con il Principato di Monaco”.