Sanremo: venerdì 19 dicembre tradizionale incontro di auguri del CAI nella sede di piazza Cassini

Il CAI di Sanremo invita soci e simpatizzanti all’appuntamento natalizio in programma venerdì 19 dicembre, presso la sede di Piazza Cassini 13, con inizio alle ore 21. Come da tradizione, l’incontro sarà un’occasione per scambiarsi gli auguri di Buon Natale e Buon Anno e per trascorrere insieme una serata di convivialità.

Nel corso dell’evento verrà proiettato un filmato dedicato alla spedizione in Georgia, realizzata la scorsa estate da un gruppo di giovani soci della sezione sanremese: un momento per rivivere l’esperienza attraverso immagini, testimonianze e racconti dell’avventura.

L’invito è aperto a tutti i soci e ai simpatizzanti del Club Alpino Italiano.