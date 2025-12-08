Calcio a 5: l'Airole FC torna al successo: 3-1 alla Matuziana Sanremo e terzo posto agganciato

L’Airole FC ritrova la vittoria nella quarta giornata del campionato di Serie C di calcio a 5 della Liguria. Dopo due ko consecutivi, le “viverne” superano tra le mura amiche del PalaRoja la Matuziana Sanremo con un importante 3-1 al termine di una sfida combattuta, nella quale gli ospiti avevano chiuso il primo tempo avanti 1-0.
Nella ripresa arriva la reazione biancoverde: il pareggio porta la firma di Polkron Lina, bravo a finalizzare uno schema su calcio d’angolo. A capovolgere il risultato è poi Giuseppe Pulvirenti con una bordata dalla distanza che non lascia scampo al portiere sanremese. A completare l’opera ci pensa Luca Scattolini, il più lesto a risolvere una mischia in area per il definitivo 3-1.
Un successo prezioso per il gruppo guidato da coach Fiorenzo Favaloro, ancora condizionato da diverse assenze, che torna così a muovere la classifica del girone A salendo a quota 6 punti. L’Airole condivide ora il terzo posto con Carlin’s Boys e La Fondura, a sei lunghezze dalla coppia di testa MACS – Caramagna.
E proprio contro La Fondura arriverà il prossimo impegno: appuntamento fissato per venerdì sera al campo sportivo “G. Marello” di Caramagna, anticipo di una settimana che si preannuncia decisiva. Venerdì 19 dicembre, infatti, le viverne saranno attese al PalaRoja per la finale d’andata della fase regionale di Coppa Italia di Serie C contro il Genova Calcio a 5.