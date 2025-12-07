 / Sport

Sport | 07 dicembre 2025, 18:22

Calcio. Serie D, Sanremese sconfitta nel derby. Fossati e Masu "Chiediamo scusa ai nostri tifosi" (Video)

Le parole di presidente e allenatore a fine match, tra il commento di una prestazione sottotono e la recriminazione per due rigori non concessi, di cui uno solare

Calcio. Serie D, Sanremese sconfitta nel derby. Fossati e Masu &quot;Chiediamo scusa ai nostri tifosi&quot; (Video)

È il comune denoninatore delle dichiarazioni di fine partita di Alessandro Masu e Fabio Fossati, presidente e allenatore di un Sanremese che esce sconfitta dal derby con l'Imperia al "Comunale": le scuse ai tifosi. 

In una splendida cornice di pubblico, i biancazzurri sono stati sottotono, oltre a recriminare per due rigori di cui uno solare al minuto novantasei non concesso dal signor Spinelli di Cuneo: insufficiente la sua direzione nel complessivo, con una partita corretta che gli è scappata totalmente di mano nella ripresa.

La volontà sia di Masu che di Fossati è quella di lasciarsi alle spalle velocemente questa giornata no e ripartire per trovare una continuità che, come ha ammesso lo stesso mister, dal suo arrivo c'è stata a corrente alternata.

Federico Bruzzese

