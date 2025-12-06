Sanremo Marathon: spettacolo a Ospedaletti e omaggio ad Alessia Zerbone

E' partito ufficialmente in weekend podistico della Riviera, con lo svolgimento della Ospedaletti Run 5 km, che ha richiamato atleti e appassionati nell’ambito delle manifestazioni collaterali della Sanremo Marathon.

Nella gara maschile a imporsi è stato Rene Yannick Gain, autore di una prova solida e coraggiosa, che gli è valsa la vittoria davanti ad Adriano Irno, giunto secondo, e Daniele Carlini, terzo sul podio. La coppia formata da Gain, atleta affetto da autismo, e Carlini conferma quindi le previsioni della vigilia, migliorando anche leggermente i suoi tempi medi di percorrenza.

Tra le donne successo per Eliana Gerkelis, che ha preceduto Chiara Fiorilli e Tiphanie Laurenson in una competizione combattuta e di buon livello tecnico.

Tra le presenze più attese spiccava quella di Catherine Bertone, icona della corsa italiana: campionessa mondiale master categoria S45, detentrice del record del mondo sulla maratona di categoria e già olimpionica a Rio de Janeiro 2016, che ha ritirato la pettorina per la gara di domani alla quale parteciperà.

Momento particolarmente toccante è stata la Family Run, intitolata quest’anno ad Alessia Zerbone, storica segretaria della Sanremo Marathon scomparsa prematuramente lo scorso giugno a soli 25 anni. La corsa, che ha visto un’ampia partecipazione di famiglie, bambini e appassionati, si è trasformata in un simbolico abbraccio collettivo alla memoria di Alessia, ricordata con affetto da tutta la comunità sportiva.