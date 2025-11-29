Mendatica celebra Santa Caterina, Scajola: “Tradizioni e sviluppo insieme per la valle Arroscia”

L’assessore regionale Marco Scajola ha partecipato, questo pomeriggio, ai festeggiamenti in onore della compatrona di Mendatica Santa Caterina insieme al sindaco Graziano Floccia e alla cittadinanza.

Nell’occasione Scajola ha fatto il punto con l’amministrazione comunale sulle opere di rigenerazione urbana concluse e in corso nel paese della valle Arroscia.

“Tradizioni e sviluppo devono andare di pari passo nel nostro bellissimo entroterra – spiega l’assessore regionale Marco Scajola -. Partecipo dunque sempre molto volentieri a ricorrenze così sentite come quella di Santa Caterina a Mendatica. In questo borgo, così come in tutta la valle Arroscia e più in generale nelle aree interne liguri, abbiamo in corso l’intervento di riqualificazione del rifugio Ca de Cardella finanziato con 237mila euro di fondi regionali. Una volta terminato si andrà ad aggiungere all’altro presidio restituito a cittadinanza e turisti in località Valcona Soprana. Un doppio lavoro che andrà ad arricchire il paese e a dargli nuove possibilità. Nella sola valle Arroscia, dal 2021 a oggi, abbiamo investito oltre 2 milioni di euro portando avanti ben 12 progetti. Numeri e soprattutto opere che in questi territori non hanno precedenti storici e testimoniano la massima attenzione riservatagli dall’ente regionale”.