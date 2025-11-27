Ventimiglia, la Confesercenti cittadina ricorda lo storico dirigente Vincenzo Ioculano

La Confesercenti cittadina di Ventimiglia dedica un pensiero speciale al nostro storico dirigente Vincenzo Ioculano che ci ha lasciato in questi giorni.



“Vincenzo è stata una persona che ha dedicato la sua vita al lavoro e alla sua famiglia. È stato impegnato in diverse attività commerciali, con tipologie differenti, riuscendo sempre a lasciare il segno, capace di fare parte della storia economica della nostra città. Vincenzo si è sempre distinto per la sua semplicità, serietà , sincerità e schiettezza. Un bravo imprenditore ma sempre umile, con una dedizione per le nuove sfide che ha sempre portato avanti sempre con passione e dedizione. Alla moglie Graziella (braccio destro inseparabile)e al figlio Patrik, la vicinanza di tutto il direttivo cittadino di Confesercenti”.