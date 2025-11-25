Sanremo: immondizia gettata ovunque in piazza San Bernardo, una lettrice "Bollette intestate ma nessuno controlla" (Foto)

Una nostra lettrice, P.C., ci ha scritto per segnalare l’ennesimo episodio che dimostra quanto, a Sanremo il rispetto delle regole sulla gestione dei rifiuti sia rimasto un principio valido solo per chi già le rispetta:

"Questa mattina, trovandomi davanti all’ennesimo accumulo di rifiuti abbandonati, ho contattato i Vigili, che a loro volta hanno chiamato AMA (il numero verde apre alle 8.30). Poco dopo sono stata richiamata da un’operatrice AMA, alla quale ho spiegato che tra quei sacchi c’erano delle bollette con nome, cognome e indirizzo: un’evidente possibilità di risalire al responsabile e procedere con una sanzione. Ho quindi chiesto l’invio dei Rangers ecologici. Invece, dopo dieci minuti, arriva un furgone AMA: gli operatori cominciano a spazzare via tutto. Li fermo, spiegando che dovrebbero arrivare i Rangers. Chiamano il loro responsabile, che mi passa al telefono. Ripeto quanto appena detto: ci sono documenti utili per identificare chi ha abbandonato i rifiuti. Niente da fare. L’ordine è di pulire e basta. Risultato: nessuna sanzione, neanche questa volta. E allora viene da chiedersi: perché mai qualcuno dovrebbe smettere di gettare immondizia ovunque, se tanto nessuno sembra realmente interessato a punire i trasgressori? Nel frattempo i 'poveri fessi', quelli che pagano la tassa sui rifiuti, fanno la differenziata e spesso raccolgono perfino ciò che altri abbandonano vicino alle isole informatizzate per evitare che gabbiani o topi sparpaglino tutto, continuano a fare il proprio dovere. Che tristezza constatare come, ancora una volta, la buona volontà dei cittadini venga vanificata da una gestione inefficiente e da un’assenza totale di deterrenza".