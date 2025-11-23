Sanremo: Open Day della scuola parentale diocesana 'Carlo Acutis' in via Stefano Geva a Bussana

Dopo il primo anno di attività educativa, sabato 20 dicembre 2025 dalle 15.00 alle 18.30 si terrà l’open day della scuola parentale diocesana “Carlo Acutis”, situata a Bussana, Sanremo, in via Stefano Geva, n. 8. Alle ore 15.00, in particolare, ci sarà un momento di presentazione del progetto, dell’identità e delle attività della Scuola e, poi, dalle 15.30 ci sarà il tempo per visitare la scuola, incontrando responsabili, docenti e famiglie.

"La scuola offre al territorio l’opportunità dell’istruzione parentale sempre più ricercata e scelta in Italia. La diocesi di Ventimiglia – San Remo da settembre 2024 mette a disposizione una struttura recentemente rinnovata e messa a norma, facilmente accessibile dall’Aurelia bis, che dal borgo di Bussana si affaccia sul mare. Accanto all’attività scolastica, la proposta formativa prevede altre esperienze collaterali con scopi didattici ed educativi come: doposcuola, uscite, laboratori, sport, musica, canto e oratorio. Ogni ragazzo viene seguito da vicino, nelle sue esigenze e potenzialità. La scuola offre pure l’opportunità di scoprire la storia e la cultura locali. La presenza di alcuni sacerdoti garantisce inoltre l’assistenza spirituale per alunni, famiglie e insegnanti che lo desiderino, come anche la formazione cristiana.

La scuola parentale è una realtà ricercata e crescente in diverse parti d’Italia e ancor più all’estero. È un’istruzione volta a garantire ai genitori l’esercizio del loro diritto fondamentale e costituzionale di crescere ed educare la prole, secondo i propri valori. Vuol essere una scuola accessibile a tutti, basata sul contributo volontario di insegnanti, educatori e genitori, che riconoscono e aderiscono alla proposta formativa sostenuta dalla Diocesi. È una scuola innovativa per molti aspetti, ma che garantisce la solidità tradizionale dell’insegnamento, seguendo passo passo l’alunno nelle sue esigenze e propensioni".

Per informazioni contattare la mail scuoladiocesanacarloacutis@gmail.com o telefonare a don Thomas Toffetti Lucini al numero 3313724440. La scuola ha anche un sito internet: https://www.scuolacarloacutis.it/



