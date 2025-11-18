Ventimiglia: donna soccorsa in Via Roma, la figlia ringrazia forze dell’ordine e volontari

"Sono la figlia C.B. della Signora che ieri è caduta a Ventimiglia, in Via Roma. In un momento tanto difficile e doloroso, la nostra famiglia ha potuto contare sulla prontezza e sull’umanità di tante persone che si sono immediatamente mobilitate per aiutare mia mamma.

Desidero esprimere un sincero ringraziamento ai carabinieri della Stazione di Via Chiappori, ai vigili del fuoco, alla polizia municipale e al vicino di casa che non hanno esitato a prestare assistenza. La loro presenza non è stata soltanto un supporto pratico, ma soprattutto un conforto umano che ha reso meno pesante un episodio improvviso e traumatico.

Un grazie infinito va anche ai volontari del soccorso, persone straordinarie che con dedizione e professionalità rendono possibile ciò che altrimenti sarebbe insostenibile. Senza il loro intervento, ogni difficoltà diventerebbe più grande e più dura da affrontare".

Infine, un pensiero di riconoscenza al personale dell’ospedale di Bordighera, che ha accolto mia mamma con cura e attenzione, garantendo assistenza medica e vicinanza in un momento delicato.