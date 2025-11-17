La stampa italiana e internazionale celebra il Maestro Sinner

ROMA (ITALPRESS) - "Sei sempre il Re. Marziano Sinner. Alcaraz si arrende. Fantastico bis alle Finals di Torino". Così, in apertura della prima pagina, "La Gazzetta dello Sport" a proposito del trionfo di ieri di Jannik Sinner. Un trionfo che trova spazio sulle prime pagine di tutti i giornali, celebrato in Italia e in tutto il mondo."Emozione Sinner. Vamos. Jannik, un'altra standing ovation", titola invece il "Corriere dello Sport". "Numero Primo. Sinner il Maestro dei Maestri": apre così poi "TuttoSport". "Sinner trionfa nella grande sfida tra fenomeni", scrive invece in prima pagina il "Corriere delle Sera".Per "La Repubblica": "E' Sinner il Maestro, piegato Alcaraz in due set". Secca "La Stampa": "Grazie Maestro". "Sinner Schiacciasassi" riporta poi "Il Giornale". Per "L'Equipe" è un "Sinner inflessibile". Per "Mundo Deportivo" è "Maestro Sinner"; mentre "El Pais", infine, precisa che l'azzurro "Vince le Atp Finals senza cedere nemmeno un set".- foto Ipa Agency -(ITALPRESS).
