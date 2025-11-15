Scajola inaugura a Cervo il nuovo percorso benessere nel Parco del Ciapà: sport e natura per tutti

Si è svolta oggi a Cervo l’inaugurazione del nuovo percorso benessere all’interno del parco Comunale del Ciapà, alla presenza dell’assessore regionale Marco Scajola, dei sindaci di Cervo Lina Cha, di Diano Marina Cristiano Za Garibaldi, di Villa Faraldi Stefano Damonte e dei rappresentanti dell’associazione 'Dianese Outdoor', che ha realizzato il progetto.

Il nuovo percorso, inserito in uno degli scenari naturalistici più suggestivi del territorio, offre attrezzature per esercizi ginnici e attività all’aria aperta in piena armonia con l’ambiente circostante.



“Questo progetto valorizza ulteriormente un’area già molto apprezzata come il parco del Ciapà – ha dichiarato l’assessore alla Rigenerazione urbana Marco Scajola –. Il nuovo percorso benessere rappresenta un’opportunità per vivere il territorio in modo attivo, sostenibile e inclusivo. Regione Liguria crede profondamente negli interventi che migliorano la qualità degli spazi pubblici e rafforzano il legame tra cittadini e territorio. A Cervo è in programma un importante intervento di rigenerazione urbana finanziato dalla Regione per 237.500 mila euro, che verrà avviato nei prossimi mesi. A oggi, nel golfo Dianese abbiamo sostenuto sette interventi di rigenerazione urbana per un valore complessivo di 1 milione e 390 mila euro, un investimento significativo che dimostra il nostro impegno nel restituire ai cittadini spazi più vivibili, curati e accoglienti”.

L’inaugurazione di oggi si inserisce nel più ampio percorso di valorizzazione dei borghi, con l’obiettivo di promuovere un turismo esperienziale e sostenibile, legato alla natura, allo sport e alle eccellenze del territorio ligure. L’intervento è stato finanziato grazie ai fondi PNRR del Bando Borghi del Ministero della Cultura e si integra con altre iniziative dedicate alla valorizzazione del territorio.