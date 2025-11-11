Sanremo: rimosso il pino marittimo di via Nino Bixio, nei giorni scorsi i comitati hanno sospettato l'avvelenamento

È stato abbattuto questa mattina, in via Nino Bixio a Sanremo, il pino marittimo secco di fronte ai civici 71 e 77. L’intervento, eseguito dalla ditta Flora Napoli su incarico del Settore Ambiente del Comune, si è svolto in base all’Ordinanza Dirigenziale del 7 novembre, firmata dall’ingegnere Danilo Burastero, dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni.

Nei giorni scorsi, tuttavia, alcuni comitati ambientalisti avevano espresso forte preoccupazione per le condizioni della pianta, diffondendo comunicati in cui si ipotizzava che il pino potesse essere stato avvelenato. Secondo le associazioni, l’albero — da anni parte del patrimonio verde urbano del quartiere — si sarebbe ammalato in modo sospetto nelle ultime settimane.