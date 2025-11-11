Natante perde l’ormeggio durante una mareggiata e distrugge la banchina: il Comune interverrà e chiederà il risarcimento (Foto)

Un paio di metri di banchina divelti ma il responsabile ha già provveduto, tramite la Guardia Costiera, ad avvisare il comune per rifondare il danno al Comune. Si tratta di un fatto avvenuto nei giorni scorsi e che ha visto un natante che, nel corso di una mareggiata ha perso l’ormeggio, finendo contro la banchina.

Il danno, piuttosto ingente, ha fatto anche volare in mare alcuni blocchi di pietra, distruggendo parte della banchina. Del fatto si sono occupati i militari della Capitaneria ed ora dovrà essere il comune ad intervenire per il ripristino, rifacendosi poi sull’assicurazione del natante.