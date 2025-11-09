Vallecrosia in lutto per la morte del pescatore Ivo Biamonti

Vallecrosia è in lutto per la morte di Ivo Biamonti. Nell'ospedale di Sanremo è, infatti, mancato all'affetto dei suoi cari all'età di 81 anni.

Lascia la moglie Claudia, i figli Marco e Paolo, la nuora Sophie, il nipote Cristiano, il fratello Ugo, i parenti e gli amici. Era noto in città, in particolar modo, per il suo impegno sociale. "Era un nostro socio e un caro amico" - dice Emanuele Luccisano, presidente dell’associazione Pescatori Amici del Mare di Vallecrosia - "Era un pilastro importante sia nell’associazione Marinai che in quella attuale dei Pescatori Amici del Mare. Fu anche un collaboratore dello Sbarco dei Saraceni, un ex carrista nelle Battaglie dei Fiori e un grande pescatore dell’associazione Pescatori Amici del Mare. Porgiamo le più sentite condoglianze alla famiglia, che il vento gli sia sempre in poppa, buona navigata Ivo".

Il funerale avrà luogo domani, lunedì 10 novembre, alle 15, nella chiesa parrocchiale di Maria Ausiliatrice a Vallecrosia. La salma proseguirà poi per l'Ara crematoria di Sanremo.