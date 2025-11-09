 / Cronaca

Sanremo, blitz della Polizia Locale in via Matteotti: sequestrata merce contraffatta, fuggi fuggi tra i venditori abusivi

Tutta la merce recuperata è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria

Momenti di agitazione oggi pomeriggio in via Matteotti, dove un intervento della Polizia Locale ha interrotto l’attività di alcuni venditori abusivi di merce contraffatta. Al sopraggiungere degli agenti, tra la folla presente nella via, si è scatenato un fuggi fuggi generale: borse, portafogli e cappellini — esposti sulle consuete lenzuola distese a terra — sono finiti sparsi ovunque.

Nonostante la concitazione, nessuno dei civili presenti è rimasto coinvolto nell'operazione. Tutta la merce recuperata è stata sequestrata e messa a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Elia Folco

