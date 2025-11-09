Camporosso: donna rapinata e picchiata vicino a casa, indagini dei Carabinieri per risalire al colpevole

I carabinieri di Ventimiglia stanno svolgendo indagini per rintracciare l’uomo che, ieri sera, ha aggredito e rapinato la titolare dell’edicola-tabaccheria delle Braie a Camporosso. La donna, rientrando a casa, è stata sorpresa nel cortile da un individuo che, senza proferire parola, ha aperto la portiera della sua auto e l’ha colpita con violenza al volto e al corpo per oltre un minuto.

Il rapinatore si è poi dileguato scavalcando la recinzione, portando via la borsa con l’incasso, alcuni gioielli e un computer. La vittima, che ha riportato contusioni ma non è grave, è riuscita a reagire mordendo un dito dell’aggressore. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso la scena, e i militari stanno analizzando anche altri filmati della zona.

Potrebbe una rapina premeditata, con l’autore che conosceva le abitudini della commerciante.