Quali modelli di distributori d’acqua sono disponibili per uffici e aziende?

Per rispondere alle diverse esigenze di spazio, consumo e preferenze, Acqualys propone una gamma completa di distributori d’acqua professionali progettati per ogni tipo di ambiente di lavoro.

Dai modelli più compatti per piccoli uffici alle soluzioni ad alta capacità pensate per grandi aziende o aree comuni, ogni erogatore Acqualys combina design elegante, funzionalità avanzate e tecnologie di filtrazione all’avanguardia. I modelli WL7, WL4, WL3 e WL2 rappresentano la sintesi perfetta tra efficienza, affidabilità e comfort, offrendo diverse opzioni di erogazione — acqua fredda, calda, naturale e frizzante — con un controllo totale su igiene e qualità.

Scegliere il giusto modello non significa soltanto garantire un servizio pratico ai propri collaboratori, ma anche adottare una soluzione sostenibile e coerente con i valori aziendali. Ogni impianto è infatti collegato direttamente alla rete idrica, riducendo l’uso di plastica e i costi di approvvigionamento.

Acqualys mette a disposizione consulenti specializzati in grado di valutare le esigenze di ogni ufficio e proporre la soluzione più adatta, combinando tecnologia, estetica e responsabilità ambientale.

Come scegliere il modello di distributore d’acqua più adatto al proprio ufficio?

La scelta del distributore d’acqua ideale per un ambiente di lavoro dipende da vari fattori che vanno ben oltre l’estetica o la capacità del serbatoio. È importante considerare il numero di persone che utilizzeranno quotidianamente l’impianto, la disponibilità di spazio, le preferenze di consumo (acqua naturale, fredda, frizzante o calda) e il livello di automazione desiderato.

Negli uffici di piccole dimensioni, dove il consumo è ridotto, può essere sufficiente un modello compatto da piano o da sottobanco, in grado di fornire acqua filtrata e fresca in modo immediato. Al contrario, nelle aziende con numerosi dipendenti o aree comuni frequentate, è preferibile optare per distributori di maggiore capacità e resistenza, dotati di sistemi di refrigerazione rapida e tecnologie di sanificazione automatica.

Acqualys supporta i responsabili aziendali nella selezione del modello più adatto, offrendo una consulenza tecnica personalizzata basata sulle reali esigenze operative. Ogni soluzione è progettata per integrarsi perfettamente nell’ambiente di lavoro, garantendo efficienza, sicurezza e sostenibilità a lungo termine.

Quali sono le caratteristiche principali dei modelli WL7, WL4, WL3 e WL2?

La gamma di distributori d’acqua Acqualys è progettata per soddisfare le diverse esigenze degli ambienti professionali, garantendo sempre prestazioni elevate e qualità costante.

Il modello WL7 rappresenta la soluzione più avanzata della linea: ideale per grandi aziende o spazi ad alto afflusso, offre acqua fredda, calda, frizzante e ambiente, con capacità elevate e sistemi di filtrazione multipla. È dotato di display touch, sensori di sicurezza e tecnologia di erogazione igienica senza contatto, perfetta per contesti dove l’igiene è prioritaria.

Il WL4 combina design compatto e potenza, perfetto per uffici di medie dimensioni. Garantisce una qualità d’acqua impeccabile grazie ai filtri a carbon block e alla sterilizzazione UV, con tempi di erogazione rapidi e funzioni intuitive.

Il WL3 è pensato per spazi ridotti o zone break aziendali, offrendo prestazioni equilibrate e la possibilità di personalizzare la temperatura dell’acqua.

Infine, il WL2 rappresenta il modello essenziale ma professionale, ideale per piccoli uffici o sale riunioni. Nonostante le dimensioni contenute, mantiene gli standard qualitativi Acqualys, assicurando acqua filtrata e sicura in ogni momento.

Ogni modello è frutto di ricerca tecnologica e attenzione al design, per offrire un’esperienza d’uso confortevole, sostenibile e in linea con le esigenze di ogni realtà lavorativa.

In cosa si differenziano i distributori d’acqua da rete idrica rispetto ai boccioni tradizionali?

I distributori d’acqua collegati direttamente alla rete idrica rappresentano una soluzione moderna, efficiente e sostenibile rispetto ai sistemi tradizionali a boccione. A differenza di questi ultimi, che richiedono continui ordini, stoccaggio e movimentazione manuale delle bottiglie, i distributori Acqualys forniscono acqua potabile filtrata in modo continuo, senza necessità di sostituzioni o ricariche.

Dal punto di vista igienico, i sistemi a rete sono superiori perché eliminano il rischio di contaminazioni dovute al contatto con l’aria o alla manipolazione dei contenitori. Le tecnologie di filtrazione e purificazione integrate — come microfiltri, carbon block e raggi UV — assicurano un’acqua sempre fresca, sicura e priva di impurità.

Anche sotto il profilo economico e ambientale, la differenza è significativa: niente più costi di trasporto o di gestione delle scorte, nessuno spreco di plastica e una drastica riduzione delle emissioni di CO₂ legate alla logistica.

Con un impianto Acqualys, l’acqua arriva direttamente dal rubinetto aziendale, purificata e pronta all’uso, con il massimo della praticità e della sostenibilità. Una scelta che unisce innovazione, risparmio e rispetto per l’ambiente, in linea con le esigenze delle imprese contemporanee.

Quali tecnologie garantiscono la sicurezza e la qualità dell’acqua erogata?

La sicurezza dell’acqua è un aspetto fondamentale per ogni azienda che sceglie di installare un distributore in ufficio. I sistemi Acqualys si basano su tecnologie di purificazione e filtrazione avanzate, progettate per eliminare impurità, microplastiche, cloro, metalli pesanti e qualsiasi residuo che possa alterare gusto o qualità.

Alla base di ogni impianto vi è un sistema di microfiltrazione multilivello, capace di trattenere particelle fino a 0,5 micron, combinato con filtri a carbon block attivo che migliorano le caratteristiche organolettiche dell’acqua. A questi si aggiungono moduli UV-C di sterilizzazione, che neutralizzano eventuali batteri e garantiscono un flusso sempre igienicamente controllato.

Molti modelli Acqualys integrano inoltre funzioni di autosanificazione automatica, sensori di monitoraggio della temperatura e sistemi di sicurezza che impediscono l’erogazione in caso di anomalie. Questa combinazione di tecnologie consente di mantenere standard elevatissimi di qualità, paragonabili a quelli delle migliori acque imbottigliate, ma con un impatto ambientale e gestionale molto inferiore.

Scegliere un distributore Acqualys significa quindi offrire ai propri collaboratori acqua pura, sicura e sempre disponibile, in conformità con le normative europee su igiene e sicurezza alimentare.

Perché affidarsi ad Acqualys per la fornitura e l’assistenza del distributore d’acqua aziendale?

Scegliere Acqualys significa poter contare su un partner esperto e specializzato, capace di accompagnare le aziende in ogni fase: dalla consulenza iniziale all’installazione, fino alla manutenzione e all’assistenza post-vendita. Ogni progetto parte da un’analisi personalizzata delle esigenze del cliente, tenendo conto di parametri come il numero di utenti, gli spazi disponibili, le abitudini di consumo e gli obiettivi di sostenibilità.

Acqualys propone formule flessibili di fornitura e noleggio operativo, ideali per imprese di qualsiasi dimensione. Tutti i modelli sono coperti da un servizio di manutenzione periodica e sostituzione filtri, che garantisce un funzionamento costante e un’acqua sempre di alta qualità. In caso di necessità, un team tecnico qualificato è pronto a intervenire con rapidità e competenza.

Affidarsi ad Acqualys non significa solo installare un distributore d’acqua, ma adottare una soluzione completa e sostenibile, che migliora la qualità dell’ambiente di lavoro e contribuisce agli obiettivi ESG aziendali.



















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.