Generazione Sanremo sul trasporto pubblico locale: "Una situazione ai limiti dell’accettabile"

Generazione Sanremo esprime forte preoccupazione e severa critica per la situazione in cui versa il trasporto pubblico locale nella nostra città. Negli ultimi giorni l’autostazione di Sanremo e la rete urbana hanno registrato gravi disservizi: corse soppresse, viaggiatori lasciati a piedi per ore, autisti sottoposti a condizioni di lavoro difficili e non più sostenibili.

Non siamo di fronte a un episodio isolato, ma a un problema strutturale che mina la fiducia dei cittadini nel servizio pubblico e lede il diritto alla mobilità quotidiana di studenti, lavoratori e famiglie. In una comunità viva e dinamica come Sanremo, dove il trasporto urbano rappresenta un elemento essenziale di inclusione e partecipazione, non è accettabile che il servizio sia ridotto a livelli così critici.

In questo contesto, Generazione Sanremo esprime pieno apprezzamento per la presa di posizione del sindaco Alessandro Mager e del presidente del Consiglio comunale Alessandro Il Grande, che hanno formalmente richiesto alla Provincia di Imperia di fornire chiarimenti sulle cause del malfunzionamento e di indicare con urgenza le azioni necessarie per il ripristino di un servizio regolare e affidabile.

Una richiesta giusta e doverosa, che condividiamo pienamente: è indispensabile che la Provincia, in quanto ente competente, intervenga immediatamente per ristabilire condizioni di efficienza, sicurezza e rispetto per gli utenti e per i lavoratori.

I cittadini di Sanremo pagano un servizio pubblico e hanno diritto a un trasporto continuo, sicuro e puntuale, all’altezza di una città che vive di turismo, lavoro e relazioni quotidiane. Generazione Sanremo continua a seguire con attenzione l’evolversi della situazione, chiedendo trasparenza, responsabilità e risposte concrete da parte della società che gestisce il servizio.

Sanremo non può permettersi disservizi di tale portata. Il diritto al trasporto è un diritto di cittadinanza: va garantito con serietà, rispetto e competenza