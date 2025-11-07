CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, venerdì 7 novembre 2025

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Ritz dell'Ariston di Sanremo e al Politeama di Diano Marina

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

Chiuso (per la programmazione di spettacoli musicali, rappresentazioni teatrali, congressi si rimanda alla rubrica 'Agenda Manifestazioni')

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- FUORI LA VERITA’ – ore 16.00 - 18.30 - 21.15 – di Davide Minnella - con Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago - Commedia – “La famiglia Moretti, su insistenza della sua componente più giovane ovvero l'influencer Micol, decide di partecipare ad un nuovo reality show dal titolo ‘Fuori la verità’. La conduttrice rampante Marina Roch porrà a tutti componenti del nucleo famigliare, in diretta televisiva, sei domande alle quali dovranno rispondere in maniera assolutamente onesta, pena la cacciata dal programma. Gli autori hanno avuto pieno accesso ai profili social e ai cellulari di tutti i concorrenti, che hanno accettato di partecipare a scatola chiusa. E a rispondere alle domande della Roch, che ha una roccia al posto del cuore, saranno via via i genitori Edoardo e Carolina, sposati da 25 anni e gestori di un'azienda che organizza eventi, e i figli Flavio, laureando in economia e già alle prese con l'azienda di famiglia, la timida studentessa universitaria Prisca e la popolarissima influencer Micol di cui sopra. In palio c'è un milione di euro che potrebbe fare comodo a tutti, ma se uno solo mentirà andranno tutti a casa. Ma dire la verità senza far male a nessuno, come affermava Fellini, resta spesso un sogno proibito...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- UNA FAMIGLIA SOTTOSOPRA – ore 16.45 - 21.30 – di Alessandro Genovesi - con Luca Argentero, Valentina Lodovini, Licia Maglietta, Chiara Pasquali, Martina Bernocchi - Commedia – “Alessandro è sposato con Margherita, ipercritica e visibilmente insoddisfatta, ha una suocera che vive in casa con loro e che non manca di sottolineare che Margherita avrebbe potuto trovare di meglio, e tre figli: gli adolescenti Alice e Leo - lei polemica, lui cannaiolo - e la piccola Anna, che per il suo compleanno ha chiesto a tutta la famiglia di accompagnarla a Gardaland. Alessandro si è licenziato dal suo lavoro di copyright tre anni prima e a 53 anni non riesce a trovare un nuovo lavoro, mentre Margherita è un medico affermato e intrattiene da tempo una relazione segreta con un collega. Il quadro è abbastanza devastante, e infatti a Gardaland Alessandro esprime il desiderio di cambiare famiglia. Naturalmente viene accontentato, ma nel modo peggiore possibile: ognuno dei componenti della famiglia assume infatti l'identità di un altro componente, generando situazioni surreali a catena...”

Voto della critica: ***

- DRACULA - L'AMORE PERDUTO – ore 19.00 – di Luc Besson - con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Guillaume De Tonquedec - Fantasy/Horror – “Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della moglie, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte stessa, guidato da un'unica speranza: ritrovare l'amore perduto...”

Voto della critica: ***



Roof 2 (tel. 0184 506060)

- IO SONO ROSA RICCI – ore 16.30 - 19.00 - 21.15 – di Lyda Patitucci - con Maria Esposito, Andrea Arcangeli, Raiz, Gennaro Di Colandrea, Jorge Perugorría - Drammatico – “Di ritorno da una visita in carcere al fratello Ciro, Rosa Ricci e suo padre Don Salvatore si allontanano dall'Ipm di Napoli. Per distrarla, il padre decide di portarla alla festa del narcotrafficante sudamericano Augusthín, per farle conoscere sua figlia Angelica. È solo una trappola, Rosa verrà rapita e portata in una località remota e isolata da tutto. In attesa che arrivi il riscatto di venti milioni di euro la rampolla dei Ricci dovrà salvarsi da sola, mentre è controllata a vista dai suoi carcerieri...”

Voto della critica: **

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- PREDATOR - BADLANDS – ore 16.15 - 18.45 - 21.00 – di Dan Trachtenberg - con Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi - Fantascienza/Avventura/Azione – “Il sci-fi/action è ambientato sul pianeta Genna, considerato come uno dei mondi più pericolosi nell'intero universo. Il protagonista della storia è Dek, un giovane Predator che vive ai margini del suo clan. Per conquistare il rispetto e dimostrare il suo valore di cacciatore, Dek intraprende un giavvio solitario alla ricerca di un avversario assolutamente imbattibile, per superare il rito di iniziazione del suo popolo. Durante la sua missione su questo pianeta così ostile e pericoloso, trova un'alleata in Thia, un ‘sintentico’ della famigerata Weyland-Yutani Corporation (già presente nel capostipite del francise di Alien). Thia, è rimasta bloccata e danneggiata e, in cambio di aiuto, offre informazioni a Dek per la sua partita di caccia. Dek, che appartiene a una delle specie più letali dell'universo conosciuto, si ritrova in un modo dove è lui a essere costantemente in pericolo e presto la sua caccia si trasforma in una lotta per la sopravvivenza...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

- UN SEMPLICE INCIDENTE – ore 16.00 - 18.15 - 21.15 – di Jafar Panahi - con Vahid Mobasseri, Mariam Afshari, Ebrahim Azizi, Hadis Pakbaten, Madjid Panahi - Drammatico – “Padre, madre e figlioletta percorrono di notte una strada in auto quando un cane finisce sotto le ruote. Ciò provoca un danneggiamento al veicolo che costringe ad una sosta per la riparazione temporanea. Un uomo che si trova sul posto cerca di non farsi vedere perché gli è parso di riconoscere nel conducente dell'auto un agente dei servizi segreti che lo ha sottoposto a violenza in carcere. Riesce successivamente a sequestrarlo ed è pronto a seppellirlo vivo quando gli viene il dubbio che si tratti di uno scambio di persona. Cercherà conferme in altri che, come lui seppure in misure diverse, hanno subito la ferocia dell'uomo...”

Voto della critica: ****

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- CINQUE SECONDI – ore 15.30 - 19.15 - 21.15 – di Paolo Virzì - con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

- HEIDI - UNA NUOVA AVVENTURA – ore 17.30 – di Toby Schwarz, Aizea Roca Berridi – Animazione/Family – “Heidi è desiderosa di rispondere all'invito di Clara e di partire in vacanza con lei, ma due eventi la trattengono a casa del nonno: l'arrivo dell'ambiguo Schnaittinger, un industriale deciso ad ogni costo ad aprire una segheria sul loro versante del monte, e la cura di un cucciolo di lince, che Heidi stessa ha liberato da una trappola posta a terra dal nuovo arrivato, e che ora ha bisogno di lei per guarire da una brutta ferita...”

Voto della critica: ***

Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- LA VITA VA COSÌ – ore 16.45 - 19.00 - 21.30 – di Riccardo Milani - con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi - Commedia – “1999. Efisio Mulas vive in una casa sul magnifico mare della Sardegna del Sud, pascolando le sue mucche sulla spiaggia. Sua moglie e sua figlia Francesca si sono trasferite nel paese vicino, Bellesamanna, ma lui non abbandona quella dimora fatiscente che era di suo padre e di suo nonno. E non lo fa nemmeno quando un gruppo immobiliare milanese, che vuole costruire un resort a cinque stelle ecosostenibile proprio lungo quel tratto di costa, gli offre una cifra consistente per andarsene. Gli abitanti di Bellesamanna hanno già ceduto alle lusinghe del gruppo immobiliare, anche perché è stata promessa loro l'assunzione (in ruoli ancillari, naturalmente) nel futuro resort, ma lui ripete che ‘casa sua non ha prezzo’. Dunque l'amministratore delegato del gruppo immobiliare manda sul posto il suo fidato capocantiere, Mariano ‘il palermitano’, per convincere Efisio a cedere. E Francesca si ritrova in mezzo fra la solidarietà verso il padre (e la terra di Sardegna) e l'ostilità della sua comunità...”

Voto della critica: ***

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- DRACULA - L'AMORE PERDUTO – ore 21.15 – di Luc Besson - con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Guillaume De Tonquedec - Fantasy/Horror

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- PREDATOR - BADLANDS – ore 21.15 – di Dan Trachtenberg - con Elle Fanning, Dimitrius Schuster-Koloamatangi - Fantascienza/Avventura/Azione

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- CINQUE SECONDI – ore 21.00 – di Paolo Virzì - con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- FUORI LA VERITA' – ore 21.15 – di Davide Minnella - con Claudio Amendola, Claudia Gerini, Claudia Pandolfi, Leo Gassmann, Sara Drago - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- CINQUE SECONDI – ore 16.30 – 18.45 – 21.00 – di Paolo Virzì - con Valerio Mastandrea, Galatéa Bellugi, Valeria Bruni Tedeschi, Ilaria Spada - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- DRACULA - L'AMORE PERDUTO – ore 21.00 – di Luc Besson - con Caleb Landry Jones, Christoph Waltz, Zoë Bleu Sidel, Guillaume De Tonquedec - Fantasy/Horror

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LA VITA VA COSÌ – ore 21.00 – di Riccardo Milani - con Virginia Raffaele, Diego Abatantuono, Aldo Baglio, Giuseppe Ignazio Loi - Commedia

Voto della critica: ***

Voto della critica: ***



