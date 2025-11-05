Dal 12 al 15 novembre Claudia Gerini presidente di giuria alla 22ª edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie

Dal 12 al 15 novembre, il Grimaldi Forum del Principato di Monaco ospiterà la 22ª edizione del Monte-Carlo Film Festival de la Comédie, ideato e diretto da Ezio Greggio. L’evento, dedicato alla celebrazione della commedia in tutte le sue forme, si conferma tra gli appuntamenti internazionali più prestigiosi del settore cinematografico. A guidare la giuria internazionale di quest’anno sarà la celebre attrice e regista Claudia Gerini, protagonista di una carriera costellata di successi e riconoscimenti. Vincitrice del David di Donatello come miglior attrice non protagonista per Ammore e Malavita, la Gerini è nota al grande pubblico per interpretazioni indimenticabili in film come Sono pazzo di Iris Blond, Viaggio di nozze, Diverso da chi?, La sconosciuta di Giuseppe Tornatore e L’ordine del tempo di Liliana Cavani.

Accanto a lei, un gruppo di giurati di rilievo internazionale: la versatile attrice spagnola Teresa Riott, nota per la serie Netflix Valeria e per El Inmortal; e l’attore, regista e produttore Daniel McVicar, interprete americano amato dal pubblico per il ruolo di Clarke Garrison nella soap opera Beautiful, e attivo da anni tra Italia e Stati Uniti. Presidente onorario del Festival sarà ancora una volta Franco Nero, icona del cinema italiano e internazionale, protagonista di pellicole leggendarie come Django, Django Unchained e John Wick – Capitolo 2. Nella sua straordinaria carriera ha lavorato con registi del calibro di Luis Buñuel, Rainer Werner Fassbinder, Claude Chabrol, Sergei Bondarciuk, Elio Petri e Marco Bellocchio, ricevendo tra i numerosi riconoscimenti anche la nomina ai Golden Globes per Camelot e l’onorificenza di Cavaliere della Repubblica Italiana.

Sotto la direzione creativa di Ezio Greggio, il festival si conferma come vetrina internazionale dedicata alla commedia, un genere capace di unire il pubblico di tutto il mondo. L’edizione 2025 offrirà proiezioni, anteprime, incontri e masterclass con grandi protagonisti del cinema italiano, francese e internazionale. Il momento clou sarà la serata di Gala di sabato 15 novembre, durante la quale verranno consegnati i premi ufficiali e si esibiranno i Gipsy’s Kings way by Pablo Reyes, nuova generazione della celebre band spagnola, che proporrà i loro brani più amati. Non mancheranno ospiti speciali e sorprese, che verranno annunciati nei prossimi giorni. Anche quest’anno torna lo Short Comedy Award, la sezione dedicata ai cortometraggi comici, pensata per valorizzare il talento di registi, attori e produttori emergenti capaci di raccontare, in pochi minuti, storie originali e brillanti.

Il Monte-Carlo Film Festival de la Comédie si svolge sotto l’Alto Patronato di S.A.S. Principe Albert II de Monaco e dell’Ambasciata d’Italia, in collaborazione con EFG Bank (Monaco). Partner storico della manifestazione, Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Festival. Con la sua formula unica che unisce cinema, talento e ironia, il Monte-Carlo Film Festival continua a celebrare la commedia come linguaggio universale, confermandosi un appuntamento imperdibile per appassionati e addetti ai lavori.