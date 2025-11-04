A Sanremo torna il “Corso di Sapere Patafisico”: tra ironia, scienza immaginaria e cultura d’autore

Sabato prossimo, dalle ore 16:00 alle 20:00, Sanremo ospiterà un appuntamento unico nel suo genere: la presentazione della seconda edizione del Corso di Sapere ‘Patafisico, promossa dall’Accademia della Pigna di Sanremo in collaborazione con Fondazione Pata. L’evento si terrà presso lo Studio di Architettura Alberto Pulinetti in strada Canessa 4, affacciato su piazza Colombo. L’ingresso è gratuito, ma è consigliata la prenotazione all’indirizzo: fondazionepata@officinebrand.it.

La città dei fiori, già custode di un’eredità culturale ricca e sorprendente, si conferma così luogo fertile per la ‘patafisica, la celebre “scienza delle soluzioni immaginarie” teorizzata da Alfred Jarry, padre del dottor Faustroll e del celebre Père Ubu. A illustrare programma, spirito e obiettivi del nuovo anno accademico interverranno molti tra i docenti del corso: Domenico Graglia, titolare della cattedra e promotore dell’iniziativa, Fabio Barricalla, Freddy Colt, Alberto Pulinetti, Marco Maiocchi, oltre ad alcuni ospiti speciali che arricchiranno l’occasione con interventi imprevedibili e rigorosamente patafisici.