Taggia, capriolo precipita da un ponte: salvato da Ambulanze Veterinarie e vigili del fuoco

Precipita da un ponte a Taggia. Un capriolo viene soccorso e salvato da Ambulanze Veterinarie Odv e dai vigili del fuoco. E' successo nella mattinata di sabato scorso.

Le operazioni di recupero si sono rivelate complesse a causa della posizione in cui si trovava il capriolo ma la massima collaborazione tra le squadre di soccorso ha consentito di mettere rapidamente in sicurezza l’animale. "Un capriolo è precipitato da un ponte riportando gravi ferite. L’animale, in evidente stato di shock, è stato immediatamente soccorso" - fanno sapere i soccorritori - "L’animale è stato recuperato in sicurezza, stabilizzato sul posto e trasportato d’urgenza al Centro Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Savona per ricevere le cure necessarie".

"L’operazione, complessa e delicata, ha richiesto la massima coordinazione tra le squadre di soccorso confermando ancora una volta quanto la collaborazione tra enti possa fare la differenza nella tutela della fauna selvatica" - dice l’associazione Ambulanze Veterinarie Odv - "Un sentito ringraziamento va ai vigili del fuoco e a tutti i nostri volontari per la professionalità e l’impegno dimostrati in ogni intervento".