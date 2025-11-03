Arrestato per maltrattamenti, violenza ed estorsione: sconterà la pena nel carcere di Sanremo

La Polizia di Stato ha eseguito un ordine di carcerazione nei confronti di un uomo di 68 anni, residente nella provincia di Imperia, condannato per gravi reati tra cui maltrattamenti in famiglia, violenza sessuale ed estorsione. L’arresto è avvenuto ad Andora, dove l’uomo è stato rintracciato presso il proprio domicilio grazie all’intervento congiunto della Squadra Mobile e del Commissariato di Alassio.

L’ordine di carcerazione, emesso dall’Autorità Giudiziaria, riguarda un cumulo di pena relativo a fatti commessi nel territorio di Imperia. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Sanremo, dove dovrà scontare una pena superiore ai sette anni di reclusione.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività di contrasto ai reati contro la persona, con particolare attenzione ai casi di violenza domestica e abusi, che continuano a rappresentare una priorità per le forze dell’ordine. La Polizia di Stato ribadisce l’importanza della denuncia e della collaborazione dei cittadini per intervenire tempestivamente in situazioni di pericolo e garantire tutela alle vittime.