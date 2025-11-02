 / Al Direttore

Sanremo, "via Padre Semeria è sempre più pericolosa": la segnalazione

"I motociclisti e i ciclisti rischiano la loro incolumità, le persone cadono quotidianamente e i genitori con passeggini e carrozzine sono costretti a percorrere la strada asfaltata"

"Ottobre è passato ma nulla è iniziato. A seguito delle ultime giornate di pioggia, poche, la condizione di via Padre Semeria a Sanremo è sempre più pericolosa" - segnala un cittadino di Sanremo, Fabrizio Sartore.

"Il tratto dal tennis, dal semaforo fino al negozio di Veneta Cucine, è ormai al limite della praticabilità, unitamente al tratto dove dovrebbe sorgere lo svincolo dell'Aurelia bis" - sottolinea.

"La carreggiata per le auto è piena di buche e rigonfiamenti a causa delle radici dei pini e sempre per la stessa causa il marciapiede è per i 2/3 impraticabile" - mette in risalto - "I motociclisti e i ciclisti rischiano la loro incolumità, le persone cadono quotidianamente e i genitori con passeggini e carrozzine sono costretti a percorrere la strada asfaltata".

 

