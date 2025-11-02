Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 2 novembre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 2 NOVEMBRE



SANREMO



12.00-24.00. ‘deVinum – Note di Vino’: primo evento di degustazione di vini di qualità suddiviso per macro regioni di tutta Italia in un’atmosfera glamour, musica live, masterclass, racconti dei sommelier. Villa Ormond (info e acquisto biglietti a questo link)

14.00 (ANNULLATO). Per ‘Happy Halloween’, ‘Piccoli Brividi’ (3ª edizione): Animazioni, Il Grande Cromosauro, spettacoli teatrali, laboratori, musica, libri, truccabimbi. Frazione di San Romolo

15.30. ‘Ariston Tour’: percorso guidato nei camerini, nei corridoi e nelle sale da cui sono passati i più importanti artisti del mondo alla scoperta dei segreti e delle curiosità di questo luogo magico (durata 60 minuti, escluso i giorni dello spettacolo teatrale). Apertura cassa mezz’ora prima del tour (9 euro). Ingresso dalla hall del Teatro Ariston (più info)



16.00. ‘Acqua pubblica sotto attacco, gestioni private e monopolio di un bene essenziale’: conferenza promossa dal gruppo di cittadini Resistere x Esistere#ionondimentico con interventi dell’avvocato Chiara Bergonz, l'attore Antonio Carli, i consiglieri comunali di Imperia Daniela Bozzano, Lucio Sardi e Luciano Zarbano e in collegamento video Maurizio Montalto, presidente dell'Istituto Italiano per gli Studi delle Politiche Ambientali. Sala della Federazione Operaia, via Corradi 47



IMPERIA

10.00-17.00. ‘Alla scoperta di Villa Grock’: apertura del museo con orario continuato. Alle 11.00 e alle 15.00 visite accompagnate. Villa Grock. , Via Fanny Roncati Carli, (servizio navetta con partenza da Piazza Dante e un servizio di piccola caffetteria all’interno della Villa), prenotazione tramite link: https://villagrock.imperiamusei.it/alla-scoperta-di-villa-grock-visita-accompagnata



10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



VENTIMIGLIA



15.00. Commemorazione di tutti i fedeli defunti con posa delle corone d’alloro presso i cimiteri. Alle ore 15.00, celebrazione della Santa Messa Solenne presso il cimitero di Roverino tenuta da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia–Sanremo.

BORDIGHERA

8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi



SAN BARTOLOMEO AL MARE

17.30. Un pomeriggio tra stelle, Luna e sorsi di cioccolata calda. Osservazioni guidate del cielo ai telescopi da Piazza Torre di Santa Maria. Evento a cura dell’associazione Stellaria, partecipazione libera (l'evento non si svolgerà in caso di meteo non favorevole)

ENTROTERRA

CERIANA

9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

CAGNES-SUR-MER

11.00-18.00. Art en fête: percorso artistico che mette in luce tutti gli artisti del borgo medievale con laboratori di iniziazione artistica per tutta la famiglia, mostre, visite guidate, musica. Città Alta (prima domenica di ogni mese)



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre



15.00. ‘La Nave Fantasma’: Opera romantica in tre atti si musica e libretto di Richard Wagner (1813-1883). Direzione musicale di Gianluca Marcianò. Direttore del coro Stefano Visconti. Salle des Princes del Grimaldi Forum (più info)





