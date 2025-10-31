Ventimiglia celebra il 4 Novembre con cerimonie solenni e commemorazioni diffuse. Il programma

Anche a Ventimiglia si terranno le celebrazioni in occasione del 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, in concomitanza con la cerimonia provinciale.
La giornata avrà inizio con la deposizione delle corone d’alloro presso i seguenti monumenti ai caduti:
• Lapide Alpini in frazione Trucco
• Cippo Marinai in Marina San Giuseppe
• Monumento Genieri in via Giovanni XXIII
• Monumento Avieri in via Lamboglia
• Monumento Caduti di Nassiriya al Rondò Spinelli
Alle ore 11.00, presso il Monumento ai Caduti dei giardini Tommaso Reggio, si terrà la commemorazione pubblica alla presenza dell’Amministrazione comunale, delle Autorità militari, delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma, con la deposizione della corona d’alloro e gli onori ai caduti.
Inoltre, domenica 2 novembre, in occasione della Commemorazione di tutti i fedeli defunti, si terrà la tradizionale posa delle corone d’alloro presso i cimiteri. Alle ore 15.00 sarà celebrata la Santa Messa Solenne presso il cimitero di Roverino da S.E. Mons. Antonio Suetta, Vescovo di Ventimiglia–Sanremo.
Alle ore 07.45 partenza da Piazza della Libertà della delegazione con la deposizione delle corone d’alloro seguendo il seguente percorso: Cimitero urbano, Frazione Trucco, Frazione Verrandi, Frazione Bevera, Frazione Torri, Frazione Calvo, Frazione San Lorenzo, Frazione Sant’antonio, Frazione Villatella, Frazione Sealza, Frazione Latte, Frazione Mortola.