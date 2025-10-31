Turismo e ciclismo, tre milioni di euro dal Ministero per “La Liguria degli Anelli”: la nostra provincia protagonista del progetto

Sta per partire un’importante operazione di sviluppo turistico che vede al centro la Provincia di Imperia e le sue eccellenze naturali. Il Ministero del Turismo ha infatti dato il via libera al finanziamento del progetto cicloturistico “La Liguria degli Anelli”, destinando complessivamente tre milioni di euro alle Province di Imperia, Savona e alla Città Metropolitana di Genova, oltre a un contributo aggiuntivo per il Comune di Sanremo.

Un riconoscimento importante per il territorio imperiese, che vedrà concretizzarsi uno dei tracciati più suggestivi del progetto: l’Anello dell’Alta Valle Argentina, un percorso di 94 chilometri che unirà idealmente il mare di Bordighera e Ventimiglia con i borghi dell’entroterra, da Pigna a Molini di Triora fino a Taggia e Riva Ligure. Circa 55 chilometri si svilupperanno lungo strade provinciali, con un innesto diretto sulla Ciclabile Tirrenica, tra i percorsi più apprezzati a livello europeo dagli appassionati delle due ruote.

Gli interventi finanziati prevedono l’ammodernamento dei tracciati e l’installazione di circa 20 stazioni di ricarica, favorendo così anche la mobilità elettrica. I lavori partiranno nei primi mesi del 2026 e interesseranno complessivamente oltre 400 chilometri di strade liguri tra costa ed entroterra. Un risultato accolto con grande soddisfazione dal presidente della Regione Liguria Marco Bucci, che ha evidenziato la valenza strategica del progetto: “Questi fondi confermano il riconoscimento nazionale della qualità di una rete cicloturistica capace di valorizzare il territorio, rafforzando l’offerta outdoor e promuovendo un turismo sostenibile attivo in tutte le stagioni”. Sulla stessa linea l’assessore regionale al Turismo Luca Lombardi, che ha sottolineato l’importanza del contributo ottenuto per le province e l’extra finanziamento da un milione di euro destinato a Sanremo: “Alla fine – ha spiegato – arriveremo a 4,5 milioni di risorse che diventeranno 9 con il cofinanziamento degli enti locali”.

Determinante anche l’impegno di Anci Liguria, come ricordato dal direttore generale Pierluigi Vinai che ha ringraziato, tra gli altri, il presidente della Provincia di Imperia Claudio Scajola per il ruolo svolto nel coordinamento degli enti del territorio.

L'imperiese, un territorio sempre più protagonista dell’outdoor

Il nuovo anello dell’Alta Valle Argentina rappresenta una straordinaria opportunità per l’Imperiese, che da anni investe sulla mobilità sostenibile come asset turistico distintivo. La possibilità di pedalare tra mare e montagna, attraversando borghi ricchi di storia e percorrendo strade panoramiche immerse nella natura incontaminata, renderà la zona ancora più attrattiva per ciclisti e sportivi provenienti da tutta Europa. Con l’avvio dei lavori nel 2026, Imperia si prepara a diventare una tappa imprescindibile per chi sceglie di scoprire la Liguria sulle due ruote: un investimento che guarda al futuro, generando valore per l’economia locale e nuove opportunità per operatori, residenti e visitatori.