Settimana della qualità, la Camera di Commercio invita cittadini e imprese a valutare i servizi offerti

Da domani, lunedì 27 ottobre, a venerdì 31 la Camera di Commercio Riviere di Liguria promuove la “Settimana della qualità” per rilevare il grado di soddisfazione degli utenti rispetto ai servizi fruiti. Nell’arco della settimana coloro che si recheranno negli uffici delle sedi camerali di Imperia, La Spezia e Savona riceveranno un questionario per esprimere la propria opinione e dare eventuali suggerimenti sul servizio utilizzato. L’analisi, effettuata annualmente, consente di raccogliere informazioni utili alla pianificazione dell’ente camerale. Il questionario è compilabile anche on line da sito della Camera di Commercio rivlig.camcom.gov.it