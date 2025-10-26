Ospedaletti, approvato progetto per un bando da 632 mila euro per l’ampliamento del complesso sportivo comunale

La Giunta comunale di Ospedaletti ha approvato il progetto per partecipare ad un bando da 632.266 euro per l’ampliamento e il completamento del complesso sportivo comunale situato lungo la pista ciclabile, dove nei mesi scorsi è già stata realizzata e inaugurata la nuova palestra comunale. L’intervento rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5 “Inclusione e coesione”, componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, misura 3 “Sport e inclusione sociale”.

Il documento precisa che la prima parte dell’opera è già stata completata, mentre il nuovo progetto riguarda il completamento del complesso sportivo nel tratto di levante della pista ciclopedonale, per il quale il Comune ha presentato domanda di finanziamento nell’ambito del bando PNRR. Si tratta dunque di un intervento successivo e integrativo, volto ad ampliare le dotazioni sportive e migliorare la fruibilità della struttura già esistente.

Il quadro economico complessivo approvato prevede 382.761,88 euro per lavori e 249.504,77 euro per somme a disposizione, tra spese tecniche, oneri e imprevisti. La progettazione è stata affidata agli architetti Eleonora Di Stefano e Andrea Borro, entrambi di Sanremo, in base alla determinazione del responsabile del settore lavori pubblici del 2 ottobre 2025. Il progetto, corredato dal parere favorevole dei responsabili dei servizi e in attesa del parere tecnico del CONI, si propone di rafforzare la funzione sportiva e inclusiva dell’impianto, ampliando gli spazi a disposizione di associazioni e cittadini.

Il sindaco Daniele Cimiotti, che ha presieduto la seduta, ha evidenziato come l’ampliamento rappresenti “un ulteriore passo per valorizzare un’area sportiva strategica per la città, migliorando le opportunità di aggregazione e partecipazione”.