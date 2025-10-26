Castellaro investe oltre 1 milione di euro per la sicurezza stradale: al via i lavori sulla strada per Taggia e al parcheggio Prato

Dopo il recente intervento di messa in sicurezza della strada comunale tra Castellaro e Pompeiana — un progetto in convenzione tra i due Comuni, del valore di circa 430.000 euro, finanziato dalla Regione Liguria — il Comune di Castellaro prosegue con determinazione il suo impegno per migliorare la rete viaria e la sicurezza del territorio. razie a un nuovo finanziamento statale derivante dalla Legge 145, l’Amministrazione comunale investirà € 645.000,00 per un ulteriore intervento di messa in sicurezza sulla strada intercomunale di collegamento con Taggia.

Questa arteria, sempre più utilizzata e strategica per la viabilità locale, rappresenta un’importante alternativa in caso di emergenze o interruzioni sul tratto dell’Aurelia tra Riva Ligure e Taggia. Negli ultimi anni la strada è già stata oggetto di significativi lavori, ma il nuovo lotto di intervento permetterà di potenziare ulteriormente la sicurezza e ampliare i tratti più stretti, dove attualmente il passaggio simultaneo di due veicoli risulta difficoltoso. Per consentire l’esecuzione dei lavori, sarà necessaria la chiusura totale della strada a partire da lunedì 27 ottobre, fino a quando lo stato di avanzamento del cantiere non consentirà una riapertura in condizioni di piena sicurezza.

Il secondo intervento riguarda il piano superiore del Parcheggio Centrale in località Prato, infrastruttura realizzata negli anni ’80 e attualmente interessata da un progetto di ampliamento e miglioramento complessivo di prossima realizzazione. A partire da domani, prenderanno avvio i lavori di manutenzione straordinaria del manto di copertura, interamente finanziati con fondi del bilancio comunale. Per tutta la durata del cantiere sarà in vigore il divieto di sosta nell’area P1 (Posteggio Località Prato).

"Siamo consapevoli – afferma il Sindaco – che la presenza di più cantieri potrà comportare qualche disagio temporaneo, ma si tratta di interventi fondamentali per migliorare la sicurezza e la qualità della vita quotidiana della nostra comunità. L’Amministrazione, insieme agli uffici e ai progettisti, ha lavorato con determinazione per ottenere i finanziamenti e avviare questi progetti tanto attesi dai cittadini". Con questi due interventi, Castellaro conferma la propria visione di sviluppo orientata alla sicurezza, alla modernizzazione delle infrastrutture e alla valorizzazione del territorio.