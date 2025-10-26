Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di oggi, domenica 26 ottobre, in Riviera e Côte d'Azur

DOMENICA 26 OTTOBRE

SANREMO



7.30. Piacevole escursione insieme ai gruppi Juniores e Alpinismo giovanile del CAI, sezione Sanremo, nei boschi della Valle Argentina, da Creppo al Monte Gerbonte. Ritrovo presso l'ex stazione FS, informazioni 340 8967662 (più info)



8.00. ‘Royal Golf Challenge Sanremo 2025’ (gara individuale di 2 giorni - 36 buche – Stableford): Gara al Golf Club degli Ulivi + premiazioni all’Hotel Royal (più info)



9.30. ‘Urban Downhill Sanremo 2025’: allenamento controllato Strada Mulattiera San Romolo (h 9.30/11.30) + allenamento controllato atleti Elite Strada Mulattiera San Romolo (h 11.30/1230) + manche di GARA Strada Mulattiera San Romolo (h 14.30) + alle h 16.30 premiazioni in Piazza Muccioli (più info)

10.00. Villaggio delle Zucche (3ª edizione): weekend tra fiaba, natura e laboratori per bambini con oltre 150 animali da incontrare nella fattoria didattica. ZollaMania, strada Castelletti 41, info e prenotazioni 338 208 0882 (più info)



21.00. Per la rassegna ‘Unojazz&Blues 2025’, ‘Steps Into The Weather’: concerto di Peter Erskine and the Dr. Um Band. feat Mike Mainieri. Teatro dell'Opera del Casinò, ingresso libero (info e prenotazione posto a questo link)



IMPERIA



9.30. Giornata Nazionale: ‘Camminata tra gli Olivi’ di circa 90 minuti e si snoderà lungo un percorso di 4,5 chilometri. Un itinerario semplice, ideale anche per le famiglie, che offrirà l’occasione di trascorrere una mattinata all’aria aperta, immersi nella natura dell’entroterra imperiese. Ritrovo presso il Circolo Belgrano (più info)

10.00-19.30. ‘Dreaming Imperia’: mostra personale di Lorenzo Crivellaro con un viaggio a Imperia con Peanuts, Corto Maltese, Walt Disney, Valentina e Mafalda. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, fino al 9 novembre (h 10.00/12.30-16.00/19.30, tutti i giorni, escluso il lunedì)



14.00-18.00. Ultimo giorno della mostra personale del Maestro Elio Lentini. MACI di Villa Faravelli, Viale Giacomo Matteotti

16.30. Per la Rassegna dedicata alla Città ‘Imperia per Imperia’, ‘Berio 100 - omaggio a Luciano Berio’: concerto dell’Ensemble Contemporaneo Scaligero - I Musicisti del Teatro alla Scala diretti dal M° Francesco Muraca. Presenta il M° Andrea Elena. Teatro Cavour (acquisto biglietti a questo link)



17.15. Teatro dialettale col pluripremiato spettacolo della Compagnia ‘Ramaiolo in scena’ dal titolo ‘Cacelotti e Ciantafurche, l'unificasion du Portu e d'Ineia’ di Lucetto Ramella per la regia di Alessandro Manera. Teatro dell’Attrito, prenotazioni 329 4955 513



20.30. ‘Chef in mostra’ per il cuore di Martina: una serata di bellezza, gusto e solidarietà in favore della OdV Il Cuore di Martina. Galleria del Castello, Piazza San Francesco 3, prenotazione necessaria al 349 2537418

BORDIGHERA

16.00-18.30. ‘Il mio mare’: ultimo giorno della mostra di Sergio ‘Ciacio’ Biancheri con un percorso espositivo suggestivo e appassionante lungo oltre sessant’anni di ricerca artistica, delineato da più di sessanta quadri e sculture. Al centro le ‘Marine’ di Biancheri, vere e proprie poesie visive fatte di colori, riflessi, sfumature. Centro culturale di via Regina Vittoria 4

TAGGIA ARMA



8.00-19.00. Fiera della Santissima Trinità 2025 con bancarelle, prodotti tipici, artigianato e tante curiosità. Centro Storico di Taggia

9.00. 9ª Giornata Nazionale camminata tra gli Olivi: passeggiata accompagnata dalla Prof.ssa Raffaella Asdente, che illustrerà i punti di maggior interesse storico e artistico del centro storico di Taggia. Partenza dal Santuario della Madonna Miracolosa (per conoscere l’attività di Taggia cliccare questo link)



11.00. Festa della Castagna di Levà (6ª edizione): giornata di festa tra castagne, musica e divertimento con possibilità di pranzo servito direttamente al campo + Intrattenimento musicale + Gonfiabili gratuiti per i più piccoli. Campo Sportivo di Levà, info: 347 8721505

11.30. Per l’iniziativa ‘Ottobre in rosa’ della LILT, convegno di prevenzione tenuto dal dottor Claudio Battaglia dal titolo ‘Mangiar sano per… vivere sano’



15.15. Per la rassegna ‘Angelo lo Faro’ (3ª edizione), commedie messe in scena dagli attori del Teatru Ventimigliuso ‘A cena da leva’ e ‘Nu l'è covid, sulu in raifredù’. Teatro parrocchiale di Arma (di fianco alla Chiesa), ingresso a offerta libera



SAN LORENZO AL MARE



17.30. (ANNULLATO) Concerto di musica antica e madrigali dell'ensemble Fuori Tempo costituito da cinque voci, variamente accompagnare da Arciliuto, Arpa e Violoncello. Oratorio della Misericordia



SAN BARTOLOMEO AL MARE



11.00. Il mondo visto dal cielo alla scoperta del magico mondo degli uccelli rapaci: incontro con il Signor Falcuccio e Madame Mirtilla + conosci Aquila Petra, Cesare il Gufo e tanti altri amici alati + Battesimo del guanto + foto insieme ai splendidi rapaci protagonisti. Anfiteatro, Lungomare delle Nazioni,



CERVO



9.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Cervo cliccare questo link)

ENTROTERRA



BADALUCCO



16.00. Castagnata a Badalucco: pomeriggio di profumi d’autunno, caldarroste e convivialità. Piazza Marconi



BAJARDO



9.00. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Bajardo cliccare questo link)



CAMPOROSSO



15.30. ‘Il dono....della danza e della musica...per dire sì!’: incontro pubblico per diffondere la cultura della donazione degli organi con l'esibizione delle allieve della scuola di danza ‘Il cigno nero' di Vallecrosia su brani musicali eseguiti da maestri della scuola di musica ‘Musicarte’ di Camporosso. Centro Falcone, Corso Vittorio Emanuele



CASTEL VITTORIO



9.00. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Castel Vittorio questo link)



CERIANA



8.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Ceriana cliccare questo link)



12.00. ‘A Sagra de Rustie’ (Festa della Castagna): gastronomia in Piazza Marconi con street food locale e musica con i ‘Cavalli di battaglia’ + degustazione caldarroste dalle 14 alle 18 + alle 16.30, visita turistica nelle chiese delle confraternite con ritrovo in pizza Marconi + mercatino artigianale



CHIUSAVECCHIA



9.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Chiusavecchia cliccare questo link)



DIANO CASTELLO



8.30. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Diano Castello cliccare questo link)



DOLCEACQUA



9.00-19.00. Mercatino del Biologico, dell’Artigianato e dell’Antiquariato in piazza mauro e in piazza Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



MONTEGROSSO PIAN LATTE



15.30. Festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie: canto del Vespro Solenne + Processione per le vie del paese. Al termine rinfresco e spettacolare esibizione degli Sbandieranti dei Sestieri di Ventimiglia

PIEVE DI TECO

8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



9.00. ‘Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi’ (9ª edizione): evento promosso dall'Associazione Nazionale Città dell'Olio al fine di divulgare la cultura dell'olivo e dell'olio di oliva di qualità, promuovere la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e del paesaggio olivicolo, diffondere la storia dell'olivicoltura (per conoscere l’attività di Pieve di Teco cliccare questo link)



PONTEDASSIO

10.00. Mercatino del Brocante e Vintage in piazza Vittorio Emanuele (ogni 4ª domenica del mese)



PRELA'



14.30. Tradizionale Castagnata a Molini di Prelà

RANZO

9.30. Giornata Nazionale della Camminata tra gli Olivi: ritrovo nel borgo centrale (sede Pro Loco) e partenza verso Costabacelega + Sosta a Borgata Piazza con coffee break e incontro con Gianpiero Laiolo + Arrivo a Costabacelega con degustazione conviviale + Possibilità di pranzare nei ristoranti aderenti all’iniziativa RistOlio (per conoscere l’attività di Ranzo cliccare questo link). Info e prenotazioni 366 3747854 (Gian Carlo Cacciò, Sindaco di Ranzo)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (tutti i giorni, sabato, domenica e festivi anche al mattino dalle h 10.30/12, fino al 31 marzo 2026). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



VILLA FARALDI

15.30. Conferenza ‘Tra mare e montagna. Pascoli, vie di transito e circuiti di scambio nel territorio ligure tra XVI e XXI secolo’ a cura della professoressa Anna Maria Stagno, docente di Archeologia all’Università di Genova. ‘U Gumbu de Nuccio’ in via Mare 31 a Tovo Faraldi



FRANCIA

ANTIBES



10.00-18.00. Fiera del Vino e della Gastronomia 2025 (17ª edizione) con oltre 60 espositori + degustazione dei migliori vini e specialità culinarie provenienti da diverse regioni + laboratori di dimostrazione culinaria. Espaces du Fort-Carré, Avenue du 11 Novembre 67



MONACO



11.00-23.00. Fiera delle Attrazioni di Monaco: stand gastronomici, giostre per bambini, giochi e dolcetti. Apertura di tutti gli stand alle 14.00 (venerdì, sabato e prefestivi fino a mezzanotte, martedì 18 novembre: apertura straordinaria fino all'1.00). Port Hercule, fino al 19 novembre

11.55. Trophée Grimaldi – 42° Campionato Invernale West Liguria: competizione velica con percorso da Monaco a Sanremo (più info)

15.00 Les Ballets De Monte-Carlo: spettacolo di balletto con Paul Lightfoot in ‘See You’ & William Forsythe in ‘Herman Schmerman’. Salle Garnier Opéra de Monte-Carlo (info e acquisto biglietti a questo link)



NICE



10.00-19.00. ‘Salon Terravini’ (ultimo giorno della 5ª edizione): fiera francese della gastronomia e del vino. Palais Nikaïa, boulevard du Mercantour 163 (più info)





