Welfare: Regione Liguria accoglie quasi mille domande per i bonus badanti e baby sitter 2025

Sono 705 le domande accolte per la sesta edizione del bonus badanti e 238 per la quinta edizione del bonus babysitter che permetteranno di erogare alle famiglie 6 milioni di euro. Si tratta di misure promosse dalla Regione Liguria, su proposta degli assessori alle politiche socio-sanitarie e sociali Massimo Nicolò, alle pari opportunità e valorizzazione dell’infanzia Simona Ferro e alla Programmazione FSE Marco Scajola e finanziata con le risorse del PR FSE+ 2021-2027, con uno stanziamento complessivo di 6 milioni di euro per il 2025.

Lo stanziamento permetterà di finanziare 705 domande relative al bonus badanti, per un importo di 4.996.200 euro e 238 domande relative al bonus babysitter, per un importo di 999.600 euro.

Il valore dei contributi è così definito:

Bonus babysitter: 350 euro mensili per l’assunzione di una babysitter;

Bonus badanti: 600 euro mensili per chi non percepisce il Fondo regionale per la non autosufficienza e 250 euro mensili per chi già ne beneficia.