Intelligenza artificiale, un nuovo socio e due Melvin Jones: per il Lions Sanremo Matutia un incontro speciale (Foto)

Si è svolto, al ristorante dello Yacht Club, l’incontro mensile del Lions Club Sanremo Matutia, che ha avuto come protagonista un tema di grande attualità: l’intelligenza artificiale. Ospite e relatore della serata è stato Mario Puppo, perito elettronico con specializzazione in elettronica industriale, che ha saputo incantare soci e ospiti con un intervento chiaro e coinvolgente sullo sviluppo e sull’utilizzo dell’IA. Puppo ha sottolineato come, se ben addestrata, l’intelligenza artificiale sia in grado di eseguire quasi ogni compito richiesto dall’uomo, ma ha anche evidenziato l’importanza fondamentale del ruolo umano nell’addestramento delle macchine, affinché le risposte e le soluzioni fornite dai sistemi siano affidabili, soprattutto nei campi medico e industriale.

Durante il dibattito, il relatore ha risposto con competenza alle numerose domande dei presenti, affrontando anche i rischi e le implicazioni etiche legati all’uso dell’IA, dalla guida autonoma dei veicoli alle diagnosi di malattie complesse, temi che hanno suscitato grande interesse e partecipazione. La serata ha offerto anche un momento istituzionale significativo con l’ingresso di un nuovo socio, Francesco Ghilardi, giovane imprenditore del settore geotecnico e laureato in filosofia. È stato presentato dalla socia Raffaella Canessa e accolto ufficialmente nel Club con la tradizionale spillatura da parte della Presidente della IV Circoscrizione, Marina Rulfi.

Non sono mancati infine i riconoscimenti: il presidente del Club, Gianni Ostanel, ha conferito il Melvin Jones Fellow Progressivo, la massima onorificenza lionistica, alle socie Maria Luisa Ballestra e Maria Grazia Tacchi per la loro instancabile dedizione alle attività del Club e la costante partecipazione a tutti i service organizzati. La serata si è conclusa con la consegna al dott. Mario Puppo del guidoncino del Lions Club Sanremo Matutia, quale omaggio e ricordo di un incontro ricco di contenuti, riflessioni e partecipazione. Un appuntamento che ha unito innovazione e valori lionistici, confermando ancora una volta l’impegno del Club nel promuovere la cultura, la conoscenza e la solidarietà al servizio della comunità.