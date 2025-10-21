Cosa scaricare su un nuovo smartphone?

Per questo vale la pena prendersi un momento (o più realisticamente qualche ora) per fare il punto su ciò di cui hai davvero bisogno e installarlo.

Ma quali sono davvero le app essenziali da considerare? Vediamo insieme alcune app funzionali che possono migliorare significativamente la tua esperienza mobile.

App di comunicazione essenziali

Uno smartphone serve, prima di tutto, a comunicare con le persone a te care. Quindi, ti servirà una buona app di messaggistica. WhatsApp è lo standard più diffuso, ma alternative come Signal, Telegram o Discord possono svolgere la stessa funzione.

Probabilmente, la tua scelta dipenderà da cosa usano le persone con cui vuoi restare in contatto. Se tutti i tuoi amici e colleghi usano WhatsApp, per praticità ti converrà scaricarla anche tu.

Strumenti per la produttività e l’organizzazione

Rimanere organizzati e produttivi è spesso solo questione di avere l’app giusta per le liste di cose da fare e sapere come usarla al meglio. Le opzioni non mancano: Trello, Slack, Monday, solo per citarne alcune. Anche in questo caso, se lavori in team a distanza, è importante utilizzare la stessa app usata dai tuoi colleghi.

App per sicurezza e privacy

Proteggere le proprie attività online dipende spesso dalla scelta del giusto browser e di una VPN affidabile. Il mercato è molto competitivo, con fornitori storici e altri più nuovi in rapida crescita. Ma è bene ricordare che usare una VPN significa anche affidarsi al provider, che potrebbe avere accesso alla tua attività di navigazione.

Se hai dubbi su come vengono gestiti i tuoi dati, valuta l’idea di passare a un servizio con una reputazione più solida in fatto di trasparenza e rispetto della privacy.

Giochi leggeri e divertenti

Uno smartphone è anche una vera e propria console da gioco portatile. Le possibilità sono infinite: dai classici siti di giochi di slot ai giochi d’azione, passando per versioni digitali di giochi da tavolo o di casinò. Non aver paura di provarne diversi — e ricorda, puoi sempre cancellarli se non ti convincono.

App per la salute e il fitness

Un’app dedicata al benessere funziona quasi come uno strumento di gestione progetti, ma orientato ai tuoi obiettivi fisici. Ti può ricordare quando andare a correre, fare pesi o yoga, e tracciare i tuoi progressi nel tempo.

Questa struttura ti aiuta a rimanere motivato e costante nella tua routine, offrendo supporto e senso di continuità.

Servizi di intrattenimento e streaming

Ovviamente, lo smartphone è anche una potente fonte di intrattenimento. Che tu preferisca piattaforme gratuite o servizi in abbonamento, ha senso sfruttarne appieno il potenziale.

Molte app permettono di creare liste di contenuti da vedere o scaricare film e serie in anticipo, così potrai rilassarti davvero quando arriva il momento, senza perdere tempo a cercare cosa guardare.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.