Ventimiglia, l'Ente Agosto Medievale riceve un riconoscimento dalla Pro Loco di Rocchetta Nervina (Foto)

L'Ente Agosto Medievale di Ventimiglia, pilastro della cultura locale e tradizioni ventimigliesi, riceve un riconoscimento dalla Pro Loco di Rocchetta Nervina.

Un gesto che sottolinea l'importanza della collaborazione tra le associazioni locali nella valorizzazione delle tradizioni storiche. "Nel cuore della splendida Liguria, Ventimiglia si distingue non solo per le sue meraviglie naturali ma anche per un patrimonio culturale che affonda le radici in secoli di storia" - fa sapere Piero Fusco, presidente dell'Ente Agosto Medievale - "Rocchetta Nervina, un incantevole comune che abbraccia la bellezza della natura e della storia, si è sempre distinta per il suo impegno culturale. La Pro Loco, con la sua dedizione e passione, gioca un ruolo cruciale nel sostenere diverse iniziative, tra cui rievocazioni storiche. Il supporto che ci ha dato non è solo un atto economico ma un vero e proprio tributo al lavoro svolto con passione da coloro che si dedicano a riportare in vita le tradizioni medievali di Ventimiglia".

Il presidente dell'associazione ventimigliese, Piero Fusco, ha rimarcato l’importanza di questo contributo dalla Pro Loco di Rocchetta Nervina, evidenziando che “in estate, questa collaborazione attiva ha determinato l'organizzazione di un’iniziativa per valorizzare il patrimonio culturale di questo Comune. Questa sinergia tra associazioni è essenziale non solo per attrarre visitatori ma anche per rafforzare i legami della comunità. Eventi come la rievocazione storica della Castrum Barbairae di Rocchetta, realizzata in collaborazione con la Comitiva Intemelia de li Mercanti Erranti, offrono un viaggio indimenticabile nel passato invitando tutti ad esplorare le loro radici. Queste attività non solo alimentano l’agenda culturale ma forniscono anche opportunità formative per le nuove generazioni che possono imparare e approfondire la conoscenza delle loro tradizioni, creando un ciclo continuo di apprendimento e condivisione".

Le parole di Piero Fusco risuonano come un forte richiamo all'unità: "Il supporto ricevuto è per noi soprattutto un riconoscimento del lavoro svolto con passione e spirito di collaborazione. Con questa base solida, il futuro degli eventi culturali nella nostra zona si prospettano ricchi di esperienze da condividere e memorie da costruire insieme. Grazie a queste sinergie, ogni evento diventa un'opportunità non solo per celebrare il passato, ma anche per investire nel futuro della cultura locale".