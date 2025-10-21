Sanremo, giovedì la “Passeggiata della legalità”: ecco il percorso, cittadini in marcia per "riaffermare un senso di comunità"

Una camminata per le vie del centro, simbolica ma dal forte valore civile. Si terrà giovedì alle 20.30, con partenza e arrivo in piazza Colombo, la “Passeggiata della legalità” organizzata dal gruppo Imprese per Sanremo dopo gli episodi di violenza che nelle ultime settimane hanno scosso la città. Il percorso toccherà corso Garibaldi, via Fiume, via Roma (attraverso la pista ciclabile), piazza Bresca, corso Mombello, via Feraldi, via Corradi, piazza San Siro fino a via Matteotti, per poi rientrare in piazza Colombo. Un tragitto nel cuore di Sanremo, tra i luoghi simbolo della vita quotidiana, del commercio e dell’identità cittadina.

L’obiettivo è chiaro: riappropriarsi degli spazi urbani e riaffermare un senso di comunità, in una città che, dopo le recenti risse e gli episodi di microcriminalità, sente il bisogno di ritrovare serenità e sicurezza. Una passeggiata, non una protesta (sottolineano), ma un momento di coesione per dire che Sanremo appartiene ai suoi cittadini, alle famiglie, ai giovani e a chi ogni giorno lavora e vive in città.

“È un gesto civile e pacifico – spiegano gli organizzatori – per ribadire che Sanremo deve tornare a essere un luogo sicuro, vivibile e condiviso. Vogliamo riportare la gente in strada, a vivere le piazze, a camminare insieme, perché solo così si combatte il degrado e si ricostruisce fiducia”. Il ritrovo è fissato alle 20.30 in piazza Colombo, punto di partenza e di ritorno della manifestazione. Nessun corteo politico, nessuno slogan divisivo: solo la volontà, "concreta e corale, di rimettere al centro il senso di appartenenza e la partecipazione civica".