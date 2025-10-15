Halloween a Bordighera, festa “da brivido” per i più piccoli nel cuore del paese alto

Bordighera festeggia Halloween con un divertentissimo pomeriggio 'da brivido'! Venerdì 31 ottobre, a partire dalle 16.30, il paese alto aspetta tutti i bambini con tanta animazione, un pauroso dj set, il laboratorio 'Crea la tua maschera' e giochi e attività spaventosi come la caccia al dolcetto e la pesca delle zucche. Tra caramelle e scherzetti, tra decorazioni a tema e sorprese, i più piccoli saranno protagonisti anche con il truccabimbi horror e la speciale baby dance per ballare insieme in piazza Padre Giacomo Viale.

"I bambini amano particolarmente Halloween e la sua atmosfera: per questo abbiamo scelto anche quest'anno di dedicare proprio alle famiglie un pomeriggio di animazione, musica e divertimento - commenta l'Assessore Melina Rodà -. Un ringraziamento a Le Carillon e a La Pria Presiuza per la preziosa collaborazione”.