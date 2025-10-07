 / Cronaca

Fontana del Fauno vandalizzata e segnalazione del comitato Pat: il Comune conferma la denuncia e annuncia il restauro (Foto)

E' stata presentata denuncia agli organi competenti

Il Comitato P.A.T. (Paesaggio Alberi Territorio) di Sanremo ha segnalato nelle ultime ore al comune, il grave atto vandalico ai danni della celebre Fontana del Fauno, in corso Trento e Trieste, nei pressi della passeggiata sud-est, non lontano dal Morgana. Secondo quanto riportato da diversi cittadini e poi verificato dal Comitato, la statua della fontana è stata decapitata, suscitando sconcerto e indignazione tra i residenti.

A seguito della segnalazione inviata dal P.A.T. all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), con destinatari il Sindaco e gli Assessori competenti, il Comune ha fornito un riscontro ufficiale. In una nota firmata dall’Architetto Laura di Aichelburg, per il Servizio Verde Centri Storici e Floricoltura, si legge che l’amministrazione è “al corrente di quanto segnalato” e che è stata presentata denuncia agli organi competenti. “Saranno quanto prima attivate le procedure tecnico-amministrative per l’esecuzione delle opere di manutenzione straordinaria e ripristino della funzionalità della fontana”.

Il Comitato P.A.T., nel suo messaggio, aveva chiesto chiarimenti circa le circostanze del danneggiamento, l’eventuale denuncia dell’atto vandalico e le modalità del futuro restauro, sottolineando l’importanza di tutelare un elemento storico e artistico tanto amato dalla cittadinanza. L’episodio riaccende il tema della cura e della vigilanza sui beni pubblici e pone l’attenzione sulla necessità di interventi non solo di restauro, ma anche di prevenzione contro il degrado e gli atti vandalici che colpiscono il patrimonio urbano.

Carlo Alessi

