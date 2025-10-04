APU a Taggia, il consigliere Caldani: "Quando saranno attive? Quale sarà l’impatto sul commercio?"

"Durante il Consiglio comunale del 29 settembre scorso è passata un po’ sotto traccia un importante stanziamento a bilancio deciso dall’Amministrazione: 60.000 euro di spesa per l’istituzione di alcune APU – Aree Pedonali Urbane, cioè delle zone chiuse al traffico veicolare in determinati giorni e orari – da istituire soprattutto nel centro storico di Taggia" - fa sapere Davide Caldani, consigliere comunale a Taggia.

"Dietro nostra richiesta, ci è stato spiegato dal Sindaco che le zone che verranno chiuse al traffico saranno probabilmente piazza Farini, via Gastaldi e la piazza della Chiesa Parrocchiale e, soprattutto, via Soleri, senza però ulteriori dettagli in merito ai giorni e agli orari di chiusura. Il nostro gruppo accoglie positivamente la notizia ma è necessario esprimere alcuni dubbi. Anzitutto quando saranno attive? In che giorni, orari, periodi dell’anno? Ci saranno permessi speciali per i residenti? Quale sarà l’impatto sul commercio, specialmente per via Soleri?" - sottolinea Caldani.

"Per ora non è stata fornita nessuna informazione in merito. Poi una considerazione più generale: Taggia ha un problema cronico di posti auto disponibili, che non può essere risolto né con l’istituzione di qualche linea gialla riservata ai residenti né con l’istituzione delle APU" - sottolinea Caldani - "Chiediamo, e continueremo a chiedere, all’Amministrazione di elaborare un piano sulla viabilità e i parcheggi dedicato all’abitato di Taggia. Ci pare, infatti, che la Giunta, finalmente dopo 8 anni di Amministrazione, stia sì affrontando il problema ma solo con interventi spot, scoordinati tra loro e che, dunque, non sono in grado di dare una soluzione definitiva e concreta agli abitanti di Taggia".

"Servono interventi integrati tra loro, che tengano conto della complessità del centro storico, degli eventi, dell’attuale viabilità" - mette in risalto Caldani - "Rendendoci disponibili a collaborare sul tema, lanciamo intanto una proposta: perché l’Amministrazione non considera l’idea di eliminare le strisce blu dal centro di Taggia? Eventualmente sostituendole con ulteriori strisce gialle per residenti e/o con zone disco in prossimità di alcune attività? Potrebbe essere un buon primo passo per cominciare a ripensare tutto il sistema dei parcheggi di Taggia, partendo da una scelta di buon senso".