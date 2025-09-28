Menton: sapori d’autunno al Mirazur in un viaggio tra foresta e tartufo

Tra la profondità misteriosa della foresta e il fascino avvolgente del tartufo, lo chef Mauro Colagreco firma due creazioni effimere che uniscono audacia e delicatezza.

Dal 27 ottobre al 16 novembre, il ristorante di Mentone presenta il suo iconico Menu Forêt: un percorso che invita a immergersi in un ecosistema sorprendente, capace di esprimere la forza e la fragilità dell’autunno. In tavola, la ricchezza dei funghi in infinite sfumature, la profondità dei sapori di selvaggina e pesci di fiume, la vivacità delle bacche colorate e la sorpresa di radici insolite.

Un itinerario gastronomico in sei inedite creazioni, proposto in edizione limitata (380 € a persona).

Le domeniche del Tartufo

All’interno dell’atmosfera raccolta di La Puerta, cuore creativo del laboratorio di Mauro Colagreco, la domenica si trasforma in un momento speciale. Attorno a una tavola conviviale, la truffa diventa protagonista assoluta di un menu in sei portate, dove ogni creazione esalta la sua intensità aromatica e la sua inconfondibile profondità.

Tre gli appuntamenti esclusivi: 19 ottobre, 16 novembre e 7 dicembre (450 € a persona).

Oltre a queste proposte stagionali, il Mirazur accoglie i suoi ospiti durante tutto l’anno per un’esperienza senza eguali, con lo sguardo rivolto al Mediterraneo. Sono già aperte le prenotazioni per il Menu Univers, la firma distintiva dello chef Mauro Colagreco, disponibile fino al mese di gennaio.

RESTAURANT MIRAZUR 30, Avenue Aristide Briand, 06500, Menton, France

+33 (0)4 92 41 86 86 | reservation@mirazur.fr