Mostre | 25 settembre 2025, 17:21

"Il mio mare", Bordighera ospita una mostra dedicata a Sergio 'Ciacio' Biancheri (Foto)

"La Giunta comunale ha approvato la proposta espositiva pervenuta dalla famiglia", dice il sindaco Ingenito

Sarà dedicata a Sergio 'Ciacio' Biancheri la mostra "Il mio mare" che avrà luogo all’ex chiesa Anglicana a Bordighera dal 12 al 26 ottobre.

Tutti i giorni dalle 16 alle 18.30 si potranno ammirare pittura e scultura. "'Il mio mare' ripercorrerà la vita artistica di Sergio 'Ciacio' Biancheri a partire dal 1960, con focus proprio sul tema marino" - fa sapere il sindaco Vittorio Ingenito.

"La Giunta comunale ha approvato la proposta espositiva pervenuta dalla famiglia" - svela il primo cittadino - "E' l’ulteriore iniziativa con cui vogliamo sostenere lo sviluppo del tessuto culturale cittadino, confermare la vicinanza di Bordighera al mondo dell’arte e promuovere il nostro territorio".

Elisa Colli

